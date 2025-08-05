SEGRE

TRAGÈDIA

Donats 6.000 euros per a Palestina en nom de la cooperant lleidatana que va morir a Malawi

Mentre avui se celebra el vetllatori i demà el funeral a Lleida, la recaptació solidària ja supera els 6.000 euros, en homenatge al compromís de l’Anna amb les causes humanitàries

L’Anna, quan va estar al Nepal, en la imatge de la campanya.

La campanya solidària de donacions amb Palestina impulsada familiars de l’Anna Salvadó i Carbó, la jove cooperant que va morir el diumenge 27 de juliol en un accident de trànsit a Malawi, havia superat ahir els 6.000 euros. Val a recordar que els familiars van demanar que, en lloc de corones de flors, es facin aportacions a la campanya solidària per ajudar la comunitat palestina, una causa amb la qual “l’Anna s’identificava profundament”.

El vetllatori per la jove cooperant, el cadàver de la qual va arribar ahir a Catalunya, tindrà lloc aquesta tarda al tanatori de La Lleidatana i el funeral es farà a les 12.15 hores de demà a la sala ecumènica del mateix lloc. Familiars de la jove de 22 anys van agrair la tasca “d’acompanyament” de l’ambaixada a Harare (Zimbàbue) i de la cònsol de Malawi durant tot el procés per repatriar el cos. La cooperant anava acompanyada d’una amiga de Sant Cugat que va resultar greument ferida.

