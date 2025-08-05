TRAGÈDIA
Donats 6.000 euros per a Palestina en nom de la cooperant lleidatana que va morir a Malawi
Mentre avui se celebra el vetllatori i demà el funeral a Lleida, la recaptació solidària ja supera els 6.000 euros, en homenatge al compromís de l’Anna amb les causes humanitàries
La campanya solidària de donacions amb Palestina impulsada familiars de l’Anna Salvadó i Carbó, la jove cooperant que va morir el diumenge 27 de juliol en un accident de trànsit a Malawi, havia superat ahir els 6.000 euros. Val a recordar que els familiars van demanar que, en lloc de corones de flors, es facin aportacions a la campanya solidària per ajudar la comunitat palestina, una causa amb la qual “l’Anna s’identificava profundament”.
El vetllatori per la jove cooperant, el cadàver de la qual va arribar ahir a Catalunya, tindrà lloc aquesta tarda al tanatori de La Lleidatana i el funeral es farà a les 12.15 hores de demà a la sala ecumènica del mateix lloc. Familiars de la jove de 22 anys van agrair la tasca “d’acompanyament” de l’ambaixada a Harare (Zimbàbue) i de la cònsol de Malawi durant tot el procés per repatriar el cos. La cooperant anava acompanyada d’una amiga de Sant Cugat que va resultar greument ferida.