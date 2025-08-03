El funeral de la jove lleidatana morta a Malawi serà el proper dimecres, i la família demana una donació solidària per a Palestina
La família de la jove lleidatana de 22 anys, que va perdre la vida en un accident mentre feia cooperació, demana aportacions per a Palestina en comptes de flors
El cos de la jove lleidatana Anna S. arribarà dilluns 4 d'agost de 2025 a Lleida, morta després de l'accident de trànsit que va patir a Malawi mentre realitzava tasques de cooperació. La família ha comunicat que la vetlla es farà dimarts 5 d'agost, de 16h a 20h, al tanatori de La Lleidatana, i que la cerimònia de comiat tindrà lloc dimecres 6 d'agost a les 12.15h a la sala ecumènica de la mateixa funerària.
Els familiars han sol·licitat que, en lloc de corones florals, es facin aportacions a una campanya solidària per ajudar la comunitat palestina, una causa amb la qual, segons la família, "l'Anna s'identificava profundament". "Si estàs aquí és perquè coneixes i estimes l'Anna. I és que era impossible creuar-se amb ella i no estimar-la", expressen en un emotiu missatge, destacant que volen que el seu llegat continuï viu ajudant els més necessitats.
L'accident que va acabar amb la vida de la cooperant lleidatana de 22 anys va tenir lloc el diumenge passat quan sortia de l'aeroport en taxi per dirigir-se a l'ONG on havia de fer pràctiques. En el sinistre també va morir un integrant de l'ONG Volunteer World i va resultar ferida de gravetat una altra cooperant catalana de 23 anys, veïna de Sant Cugat del Vallès.
Assistència consular i trasllat mèdic urgent
El ministeri d'Afers Estrangers va prestar assistència a la família de l'Anna a través de l'ambaixada espanyola a Malawi, que es troba en contacte amb els familiars per als tràmits de repatriació. Paral·lelament, la jove ferida va ser a Johannesburg, Sud-àfrica, per rebre tractament mèdic urgent, ja que necessitava una operació per fractura complexa de maluc i una transfusió de sang que no podien realitzar-li a Malawi.
Tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, es van posar a disposició de les famílies afectades. Aquest darrer va assenyalar que "estem en contacte amb la delegació del Govern pels tràmits de repatriació i trasllado el meu condol a familiars i estic a la seva disposició".
Un compromís amb l'ajuda humanitària
La família de l'Anna ha destacat que tant ella com la seva amiga ferida estudiaven Dret juntes —tot i que l'Anna cursava actualment estudis a Tolosa— i que ambdues compartien una profunda passió per ajudar els altres. "Elles hi anaven a ajudar, i ara som nosaltres els que necessitem ajuda", han explicat els familiars.
La campanya solidària creada en memòria de l'Anna permetrà que el seu esperit altruista continuï present, dirigint els recursos recaptats cap a la comunitat palestina, una causa que, segons els seus éssers estimats, "connecta amb el que ella portava al cor".