URBANISME
La Paeria de Lleida expedienta la firma de les obres a l’N-II per a una línia elèctrica
Al no complir les condicions de la llicència, i els treballs porten dos mesos de retard
Les obres per construir una línia elèctrica d’evacuació d’una planta solar d’Alcarràs a l’N-II porten mesos de retard i provoquen importants afectacions en el trànsit. Van començar a finals d’abril i els vehicles que surten de Lleida cap a Alcarràs es desvien a la rotonda de la Caparrella per l’antic traçat de l’N-II durant dos quilòmetres, mentre que els que van en direcció Lleida circulen pel carril contrari des de la intersecció de l’N-II amb la Caparrella fins a la rotonda de la gasolinera.
Haurien d’haver acabat el 30 de juny, però la Paeria va indicar que Rascón Solar, que executa les obres, va informar que la primera fase, inclòs asfaltatge i pintura, no estarà llesta fins a finals d’agost. A més, va afegir que la demora es deu, en part, que durant els treballs no “s’estaven complint els condicionants fixats a la llicència”, motiu pel qual els va obrir diversos expedients de Disciplina Urbanística que els instaven a senyalitzar-los i informar els veïns.
Els veïns de la partida de Butsènit també van denunciar aquesta situació i que les proteccions que instal·laven no eren les que van prometre.
La Paeria va assenyalar que la firma ha sol·licitat a la Generalitat una modificació del traçat perquè la línia passi pel mig de la rotonda de la Caparrella. “Aquests han estat els motius del retard de l’actuació”, va concloure el consistori. Aquestes obres han estat declarades d’utilitat pública i ja s’ha començat la segona fase, al següent tram en direcció a Alcarràs i on s’ha habilitat un pas alternatiu amb semàfors provisionals.