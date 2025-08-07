La nova estació d’autobusos de Lleida arriba al 50% d’execució i obrirà el 2026
Les obres avancen a bon ritme amb una inversió de 38 milions d’euros i milloraran la connexió amb tren i transport urbà
Les obres de la nova estació d'autobusos de Lleida avancen a bon ritme i han arribat al 50% d'execució, amb la previsió que entri en funcionament el primer trimestre del 2026. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica porta a terme la construcció de la infraestructura al costat de l'estació de ferrocarril i al voltant de l'antiga farinera de la Meta i els Docs, que s'estan recuperant per donar un ús ciutadà a aquest edifici industrial. Les obres compten amb finançament del Fons Next Generation i suposen una inversió de 38 milions d'euros. La nova estació, amb 28 andanes, donarà resposta a una demanda d'1,4 milions de viatges anuals de més de 120 línies d'autobús, entre trajectes interurbans, estatals i internacionals.
La ubicació de la nova estació permetrà potenciar la intermodalitat del transport públic. Aquesta nova estació, que ocuparà una superfície de prop de 12.500 metres quadrats, donarà resposta a la demanda de mobilitat actual i futura de la ciutat, segons informa Territori en un comunicat.
La instal·lació substituirà l'actual baixador del carrer Saracíbar i s'està construint al costat de l’estació del tren de la ciutat. Així, la nova estació facilitarà els intercanvis amb aquest mode de transport, potenciarà la mobilitat col·lectiva i proporcionarà uns serveis més moderns i de més qualitat als usuaris.
Com a tret arquitectònic, l'obra incorpora la nau dels Docs, exemple d'arquitectura industrial i bé cultural d’interès local, com a part de la nova estació d'autobusos, tot recuperant el seu valor, donant-li un ús ciutadà i minimitzant les intervencions a dur a terme. Així mateix, la construcció millorarà urbanísticament aquest àmbit de la ciutat.
Estat de les obres
Actualment, s'està treballant tant en la part d'obra nova com en la rehabilitació de la nau dels Docs, on s'està completant l'acabat superficial de les voltes i les instal·lacions. S'hi ubicarà part de l'andana, una zona de dependències i el vestíbul de l'estació que confronta amb la plaça Ramon Berenguer IV.
Una part correspon a l'edifici de l'ampliació de les andanes, confrontant amb el carrer dels Comtes d'Urgell. Amb una superfície d'uns 5.300 metres quadrats, formarà part de les andanes i s'hi ubicarà un dels accessos a l'estació. Actualment, ja s'ha acabat l'estructura de formigó armat i s'estan executant les instal·lacions, l'acabat de coberta i l'accés pel carrer Comtes d'Urgell. També s'ha començat el tancament de la façana amb l'andana d'ADIF.
Les obres també inclouen un edifici de nova construcció en el xamfrà entre la plaça Ramon Berenguer IV i el carrer Príncep de Viana. En aquests moments, pel que fa a l'estructura, ja s'ha acabat la part metàl·lica i només queda pendent la coberta de formigó posttesada de l'entrada d'autobusos. S'està treballant en instal·lacions, acabats interiors i façanes. Per aquest punt accediran els autobusos a l'estació i acollirà una cafeteria i un espai de cotreball.
A més, l'espai de sales tècniques consta de dos mòduls, en els quals ja s'ha acabat l’estructura de formigó. En aquest moment es treballa en les instal·lacions i tancaments.
En la part exterior, a la coberta dels Docs, ja s'han acabat els aïllaments i s'està treballant en l'acabat amb rajola ceràmica. D'altra banda, es continua treballant en la restauració de la façana que dona a l'andana de l'estació del ferrocarril.
Característiques de l'estació
L'accés principal a la instal·lació se situarà a la plaça Berenguer IV, on es formarà un nucli d'intercanvi de diversos modes de transport: autobusos interurbans i urbans, tren d'alta velocitat i convencional, taxi, mobilitat a peu i també vehicle particular. El nou edifici per a l'estació d’autobusos s'implantarà a la plaça tot establint una relació amb el de la terminal ferroviària.
Es planteja l'accés a l'estació a través d'un volum singular de vidre que s'eleva per sobre de l'alçada de la coberta dels Docs i que permet la visió de la façana rehabilitada dels Docs, també des de l’exterior. En aquest espai, s'ubicaran els taulells d'informació i des d'aquí s'accedirà al vestíbul de taquilles i a l'espai d’andanes. També s'ha previst un espai mirador a la part superior del vestíbul de l'estació que, en un futur, es preveu destinar a usos culturals i socials.
La zona d’andanes de l'estació ocuparà una àrea de prop de 9.300 metres quadrats. Una part estarà integrada per l’edifici dels Docs i la resta es completa amb una zona de nova construcció a la parcel·la sense edificar adjacent al carrer Comtes d'Urgell. En total, aquest espai disposarà de 28 andanes.
A més de l'accés principal, l'estació tindrà un segon accés per a vianants a l'altre extrem de l'edifici, al carrer Comtes d'Urgell, el qual facilitarà l'accés a l'estació dels veïns de Balàfia i Pardinyes. En estar a una cota elevada respecte del carrer Príncep de Viana, aquest accés comptarà amb escales fixes i un ascensor. D'altra banda, la instal·lació tindrà un accés cobert exclusiu per a autobusos al carrer Príncep de Viana.