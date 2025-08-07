Tres de cada quatre lleidatans que necessiten baixa laboral per una cirurgia major ambulatòria ja l'obtenen al mateix hospital
Des de fa un any no cal que es desplacin al CAP per fer la gestió
El 72% de les persones que han requerit una incapacitat temporal en l’últim any a la Regió Sanitària Lleida per una intervenció de Cirurgia Major Ambulatòria s’han estalviat haver-se de desplaçar al CAP per obtenir-la. Són més de 1.700 persones que en aquest temps s’han sotmès a una cirurgia sense ingrés a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova o bé a l’Hospital Universitari Santa Maria i que, pel seu diagnòstic, han pogut gestionar la baixa laboral per mitjà de l’hospital.
Quan aquestes baixes per aquest tipus de cirurgia són inferiors a 5 dies (al voltant del 10%), el centre hospitalari cursa la baixa i l’alta en el mateix acte administratiu. A la resta de pacients, amb baixes més llargues, el centre només els gestiona la baixa i el posterior seguiment es realitza des de l’atenció primària i comunitària.
La directora mèdica de l’Arnau de Vilanova, Carme Civit, es mostra satisfeta amb la incorporació del tràmit dintre del procés assistencial i admet que “la valoració global del projecte és molt positiva, tant pels beneficis que comporta per a la ciutadania, com per la millora organitzativa dins del mateix hospital. Els resultats assolits són indicadors clars d’aquest avenç i fins i tot superen la mitjana de Catalunya.”
Des de la mateixa plataforma, els hospitals també gestionen des de fa un any les altes d’incapacitat temporal per motiu de part en aquelles dones que ingressen i tenien prèviament una baixa activa. En aquests casos, el centre gestiona l’alta perquè la dona pugui tramitar el permís de maternitat sense haver de passar prèviament per l’atenció primària. En l’últim any, els hospitals lleidatans han gestionat 207 altes d’aquest tipus.
Baixes per ingrés
A més, des de fa 3 anys els hospitals de la xarxa pública catalana, SISCAT, tramiten també les baixes per ingrés hospitalari o urgent. En aquest cas, el percentatge de persones que a la Plana de Lleida obtenen la baixa abans de sortir de l’hospital és del 55%.
Tot i que en alguns casos no és possible realitzar aquest tràmit des de l’hospital, ja sigui per motius clínics o administratius com ara pacients que no disposen en targeta sanitària activa o bé que arriben derivats d’altres territoris, Carme Civit apunta que “poder fer-ho en més de la meitat dels ingressos i en tres quartes parts dels intervinguts per cirurgia major ambulatòria representa una fita molt rellevant, ja quecontribuïm a desburocratitzar el sistema sanitari i a millorar l’experiència del pacient, que pot centrar-se en la seva recuperació sense haver de preocupar-se per gestions addicionals.”
El canvi de gestió de les baixes laborals des de l’atenció primària als hospitals impulsat pel Departament de Salut beneficia la població en edat laboral i permet agilitzar els processos, disminuir el nombre de contactes a l’atenció primària per gestions d’aquest tipus, desburocratitzar el sistema i millorar l’experiència del pacient i el seu entorn.