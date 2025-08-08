TRIBUNALS
Absolta del robatori de 19.620 €, joies i un Rolex de la casa que netejava
Els denunciants li demanaven més de dos anys de presó i la Fiscalia va retirar l’acusació
El jutjat Penal 2 de Lleida ha absolt una dona acusada de robar 19.620 euros, joies valorades en 2.618 i un rellotge Rolex taxat en 5.610 euros de la casa en la qual s’encarregava de la neteja. La família denunciant sol·licitava una condemna de dos anys i tres mesos de presó i una indemnització de gairebé 26.000 euros per un delicte de furt amb l’agreujant de confiança, mentre que la Fiscalia, que inicialment sol·licitava 18 mesos de presó, va retirar els càrrecs a l’acabar la vista oral. Per la seua part, la defensa, representada per l’advocat Enric Rubio, de Rubio Legal, va sol·licitar l’absolució ja que l’acusada sempre va mantenir que ella no havia sostret res.
Els fets es remunten al mes de setembre del 2018 quan una família va denunciar per robatori la dona que s’encarregava de les feines de casa. La van acusar d’haver-se emportat joies, un rellotge de luxe i 19.620 euros en efectiu. El cas va ser investigat pels Mossos d’Esquadra que, entre altres indicis, van aportar enregistraments de càmeres de seguretat de la zona quan suposadament es va produir el robatori.
El judici es va celebrar al juliol i la jutge determina que “no existeix prova de càrrec per desvirtuar la presumpció d’innocència de l’acusada”. En aquest sentit, argumenta que “els fets s’haurien pogut cometre per terceres persones desconegudes, tant abans com després del període del qual s’aporten els enregistraments, sense adonar-se l’acusada de la sostracció”. En aquest sentit, la jutge indica que “no es va efectuar estudi o anàlisi del pany interior per analitzar si els cilindres interiors estaven trencats amb la tècnica del bumping, que no deixa signes ni marques perceptibles, com van declarar els agents que, per la seua trajectòria professional, han estat coneixedors de robatoris perpetrats amb l’esmentada tècnica”. Afegeix, que “tot això, amb l’absència d’altres denúncies per fets similars, durant la llarga trajectòria de l’acusada fent tasques de la llar en habitatges particulars”. Diu que “tampoc no s’ha demostrat que necessités apoderar-se d’objectes de valor per a alguna finalitat en concret”. Per això, l’absol. Enric Rubio lamenta que “la meua clienta ha hagut de suportar l’existència d’aquest procediment penal durant més de sis anys i mig. La prova practicada va ser tan demolidora que, el mateix Ministeri Fiscal va retirar l’acusació”.