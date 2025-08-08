Lleida ensenya a conduir patinets elèctrics de forma segura
La Paeria obre inscripcions per a la formació que tindrà lloc el 17 de setembre dins la Setmana de la Mobilitat, amb l'objectiu d'oferir eines per a un ús eficient i segur
L'Ajuntament de Lleida ha activat el procés d'inscripcions per al curs de formació per a conductors de patinets elèctrics que s'impartirà el proper 17 de setembre de 2025, coincidint amb la celebració de la Setmana de la Mobilitat. Aquesta iniciativa arriba en un moment clau després de l'augment significatiu d'usuaris d'aquests vehicles de mobilitat personal (VMP) a la capital del Segrià durant els darrers anys.
El curs, que tindrà una durada total de quatre hores, està estructurat en dues parts ben diferenciades: una sessió teòrica i una part pràctica on els participants podran aplicar els coneixements adquirits. Les persones interessades tenen temps fins al 9 de setembre de 2025 per inscriure's, havent de realitzar aquest tràmit obligatòriament de forma telemàtica a través de la plataforma habilitada per l'Ajuntament.
La Guàrdia Urbana recorda que manté actives les campanyes de vigilància i control sobre aquest tipus de vehicles, amb especial atenció a les infraccions que comporten un major risc per a la seguretat viària. Les autoritats municipals han reiterat el seu compromís amb la prevenció d'accidents i la sensibilització dels usuaris sobre la importància de conèixer i respectar la normativa vigent.
En aquest sentit, entre el 7 i el 13 de juliol es van denunciar 50 persones que conduïen un VMP en els 18 controls estàtics que es van realitzar a la via pública.