La Paeria manté l'aposta per ubicar la mesquita al polígon i en renegocia les condicions amb la comunitat musulmana
El nou oratori que el col·lectiu Ibn Hazm construeix al barri de Cappont està previst que obri portes a finals d'any
El govern municipal de Lleida manté la voluntat que un solar municipal del polígon industrial Camí dels Frares aculli la primera gran mesquita de la ciutat, i per això renegocia amb la comunitat musulmana Ibn Hazm les condicions de la concessió de l'espai. L'entitat musulmana més nombrosa de la capital del Segrià va descartar a l'abril concórrer a la licitació del solar perquè volia poder fer-ne ús durant 75 anys en lloc de 50 --el màxim permès jurídicament, segons la Paeria-- i demanava que s'abaratís el cànon anual, fixat en 61.000 euros i rebaixat més tard a 40.000. Mentrestant, la comunitat continua amb les obres del nou oratori amb capacitat per a 200 persones al barri de Cappont, amb la previsió que estigui enllestit a finals d'any.
En declaracions als mitjans aquest divendres, el regidor de Participació Ciutadana, Drets Civils i Igualtat de la Paeria, Roberto Pino, s'ha mostrat "optimista" amb les negociacions perquè la prioritat del govern, ha dit, és "garantir els drets religiosos de totes les comunitats i posar fi a l'anomalia que hi hagi persones resant al carrer".
Pino ha evitat donar detalls de les converses perquè estan "en plena negociació", però ha recordat que una de les al·legacions que va fer la comunitat musulmana en el moment de la licitació era allargar el termini de la concessió. "En aquest aspecte, per temes jurídics no pot anar més enllà de 50 anys, i després també estem acabant de veure quin cànon anual s'acaba establint", ha afegit. Cal tenir en compte que, un cop vençut el termini de la concessió, està previst que el centre de culte passi a ser propietat del consistori.
La gran mesquita, una assignatura pendent
Fa més de 15 anys que la principal comunitat musulmana de Lleida intenta construir una gran mesquita a la ciutat, després de la clausura del temple del carrer del Nord el 2010 per excés d'aforament. Des d'aleshores ha anat fent les pregàries sota les cobertes dels Camps Elisis i en pavellons llogats a la Fira de Lleida, però també a la via pública, com la que es va fer l'octubre del 2023 a la canalització del Segre amb el permís de la Paeria.
L'obertura del nou oratori en un antic rentador de cotxes de l'avinguda d'Alacant, al barri de Cappont, permetrà a la comunitat Ibn Hazm disposar d'un espai fix per a les pregàries diàries. Amb tot, el col·lectiu necessita una mesquita molt més gran per als resos dels divendres, el final del Ramadà o la festa del corder, que apleguen centenars i, fins i tot, diversos milers de fidels.