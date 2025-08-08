SEGRE

Reobre el bar de La Sibil·la al Turó de la Seu Vella de Lleida tots els dies fins a la matinada

L’espai funcionarà tot l’estiu i preveu ampliar l’oferta amb música, activitats i gastronomia de carrer

El bar de la Sibil·la està situat a la Contraguàrdia de la Reina del Turó de la Seu Vella. - AMADO FORROLLA

El bar de la Sibil·la està situat a la Contraguàrdia de la Reina del Turó de la Seu Vella. - AMADO FORROLLA

Publicat per
segre

Creat:

Actualitzat:

El bar-restaurant del Turó de la Seu Vella, La Sibil ·la, ha reobert aquesta setmana sota el comandament dels grups Canalla i Bonobo. Obre tots els dies de 12.00 hores a la 1.30 h de la matinada, i els caps de setmana fins a les 2.00 h. 

Els nous gestors expliquen que no han volgut retardar l’obertura per donar servei al Turó durant l’estiu, però preveuen presentar un nou projecte per al local el gener que ve –amb canvi de nom inclòs– per estrenar temporada a partir del febrer. 

L’aliança entre els dos grups lleidatans, que van guanyar el concurs públic per a la concessió dels serveis de restauració a la Seu Vella durant els propers 4 anys –més uns altres dos de prorrogables–, preveu també instal·lar food trucks estables i celebrar tardejos puntuals al pàrquing sense asfaltar al costat dels antics dipòsits del Turó a partir de la primavera vinent.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking