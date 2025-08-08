Reobre el bar de La Sibil·la al Turó de la Seu Vella de Lleida tots els dies fins a la matinada
L’espai funcionarà tot l’estiu i preveu ampliar l’oferta amb música, activitats i gastronomia de carrer
El bar-restaurant del Turó de la Seu Vella, La Sibil ·la, ha reobert aquesta setmana sota el comandament dels grups Canalla i Bonobo. Obre tots els dies de 12.00 hores a la 1.30 h de la matinada, i els caps de setmana fins a les 2.00 h.
Els nous gestors expliquen que no han volgut retardar l’obertura per donar servei al Turó durant l’estiu, però preveuen presentar un nou projecte per al local el gener que ve –amb canvi de nom inclòs– per estrenar temporada a partir del febrer.
L’aliança entre els dos grups lleidatans, que van guanyar el concurs públic per a la concessió dels serveis de restauració a la Seu Vella durant els propers 4 anys –més uns altres dos de prorrogables–, preveu també instal·lar food trucks estables i celebrar tardejos puntuals al pàrquing sense asfaltar al costat dels antics dipòsits del Turó a partir de la primavera vinent.