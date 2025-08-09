PARTITS
ERC pregunta pel futur dels dos mercats setmanals
Espera resposta de la Paeria des del març
El grup municipal d’ERC va denunciar que el govern de la Paeria encara no ha respost una pregunta que van registrar al març sobre la situació jurídica i el futur dels mercadillos de la ciutat, especialment els dels dijous i dissabtes al Camp d’Esports i el pavelló Barris Nord, respectivament. L’edil republicana Anna Costa recorda que la pregunta, registrada formalment en comissió informativa, demanava informació clara sobre la vigència de les actuals concessions, la previsió de renovació o adjudicació i l’estat del pla d’impuls anunciat en el pla d’actuació municipal (PAM) 2023-2027. “Estem parlant d’una qüestió que afecta centenars de paradistes i moltes famílies, i que té un impacte directe en l’activitat econòmica de la ciutat”, va afirmar la regidora d’ERC.