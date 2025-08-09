PAERIA
Lleida reforça llaços amb València, Alacant i Xàtiva
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va concloure ahir una visita institucional de tres dies a València i Alacant per conèixer-ne els parcs científics, així com a Xàtiva per reforçar el seu agermanament amb Lleida a través de la creació d’una taula de treball per impulsar projectes socioculturals comuns. “He volgut donar les gràcies personalment a l’alcalde de Xàtiva perquè aquest municipi va acollir tots els combois que arribaven de Lleida amb donacions de material de primera necessitat per a les persones damnificades per la dana”, va explicar Larrosa. Allà es va reunir amb l’alcalde de la localitat, el socialista Roger Cerdà. Larrosa també es va reunir amb el seu homòleg d’Alacant, el popular Luis José Barcala, amb qui “hem compartit els nostres models de governança i explicat la proposta d’àrees d’innovació industrial que volem per a Lleida”.