PARTITS
El PP reclama marquesines a les parades de bus
El PP de Lleida torna a denunciar la “falta de mesures reals i estructurals” per combatre les altes temperatures als espais públics de la ciutat, especialment a les parades de bus i de taxi, ja que moltes no disposen de marquesina o sistemes d’ombra. “Ens trobem amb usuaris, molts dels quals padrins o amb mobilitat reduïda, esperant autobusos amb temperatures que voregen els 40 graus sense cap tipus de protecció”, va denunciar la portaveu, Anna Florista. El PP també reclama cobrir amb elements d’ombra diversos espais públics molt transitats, com places, passarel·les o ponts. “Cada any demanem que es cobreixin, i cada any es queda en un simple estudi”, va afegir l’edil popular.