Convertir el menjador del pis en una altra habitació, tendència per la falta de lloguer: "hi ha persones que se n’aprofiten"
Alguns propietaris adapten espais escarits als rebedors amb petites taules per pal·liar la falta d’un espai per menjar
Diverses persones que han estat buscant llogar una habitació recentment constaten que, tant a Lleida com en altres ciutats, cada vegada visiten més pisos en els quals els propietaris decideixen convertir el menjador en una habitació més. Alguns acostumen a adaptar espais escarits als rebedors amb petites taules per pal·liar la falta d’un espai per menjar. “Dos dels últims cinc que he visitat eren així, pisos que en origen tenien quatre habitacions i ara n’hi ha cinc sense menjador”, afirma un veí de Lleida ciutat.
El president del Col·legi d’Administradors de Finques de Lleida i Barcelona, Lorenzo Viñas, considera que els governs “han de promoure la participació privada de propietaris, motivar-los i no causar més extorsions, pressions i criminalitzacions”, però reconeix que “sempre hi ha persones que se n’aprofiten buscant la màxima rendibilitat”.
Tot i que no li consta que aquesta pràctica estigui gaire estesa, afirma que “és exagerat” i en molts casos fins i tot pot ser il·legal. “Tots els pisos compten amb una cèdula d’habitabilitat en la qual s’indica el nombre d’habitacions, si s’incompleix hi ha d’haver mà dura amb les inspeccions i sancions, si procedeixen”, valora.
Així mateix, Viñas relaciona l’augment de la demanda d’habitacions amb l’augment de famílies monoparentals i de la immigració.
Lleida
Marc Carbonell