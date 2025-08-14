Un centenar de persones reclamen justícia a Lleida per la mort d'un temporer en plena onada de calor
"No pots deixar morir un home sol sota un arbre", denuncien els familiars de Gheorghe Vranciu
Un centenar de persones s'han concentrat aquest dijous al vespre a Lleida per denunciar la mort de Gheorghe Vranciu, el temporer de 61 anys que va morir dilluns en plena onada de calor mentre collia fruita a Torres de Segre, al Segrià. La protesta l'han convocat una quinzena d'entitats socials de Lleida, encapçalades per Fruita amb Justícia Social, sota el lema 'Prou abusos al camp'. Els convocants han insistit a qualificar aquest cas "d'assassinat" i han denunciat que és el resultat d'un model que "anteposa els beneficis a la vida de les persones". Per la seva banda, familiars de la víctima han exigit que es faci "justícia" i que els responsables de la seva mort "ho paguin". "No pots deixar morir un home sol sota un arbre", han denunciat.
La concentració s'ha fet al davant del pavelló 3 de la Fira de Lleida, que durant l'estiu funciona com a punt d'acollida als temporers i ofereix un llit i menjar a persones que venen a treballar a la campanya de la fruita. Durant la protesta, els assistents han mostrat pancartes reclamant justícia per al temporer, i s'ha llegit un manifest.
Mamadou, militant del Moviment Socialista de Catalunya, ha denunciat "les condicions precàries que viuen any rere any les persones temporeres que són explotades sense miraments per propietaris que només busquen el seu benefici". "Aquests proletaris, la majoria migrats, es troben en una situació de desprotecció legislativa i social, i l'empresari se n'aprofita", ha afegit.
Per la seva banda, Llibert Rexach, membre de la Plataforma amb Justícia Social, ha explicat que volen qüestionar un sistema que "precaritza la vida" i ha dit que exigeixen un canvi de model agrari i més control per part de l'Estat. "Apostem per un model que no serveixi per fer negoci. La fruita no pot ser un bé especulatiu. Cal que pagesia i temporers tinguin vides dignes", ha assenyalat.
La família exigeix que es faci justícia
Andreja, la nora de Vranciu, ha manifestat el desig que "es faci justícia" perquè "ningú no hagi de patir com ho va fer ell". Segons la família, l'encarregada d'en Gheorge no el va atendre quan dilluns al migdia va manifestar que es trobava malament i li va dir que se n'anés a descansar sota un arbre. L'home va morir al cap d'un parell d'hores en una finca de Torres de Segre pròxima a Alcarràs.
En concret, l'home treballava en una finca d'Agroalimentària El Pla i havia estat contractat per l'ETT Empleo Express. Segons l'informe preliminar de l'autòpsia, va morir a causa d'una insuficiència respiratòria aguda en un context d'estrès per la calor cap a dos quarts de cinc de la tarda. A aquella hora la temperatura a la zona superava els 40 graus.
