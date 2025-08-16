TRIBUNALS
Confirmen 7 anys de presó per violar la seua cunyada amb discapacitat
El Suprem no aplica la llei del ‘només sí és sí’ perquè li allargaria la pena un any més
El Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 7 anys de presó per a un veí de Lleida per abusar sexualment de la seua cunyada, de 32 anys i amb una discapacitat del 75%. En la sentència, l’alt tribunal rebutja el recurs presentat pel processat, que es queixava que no s’havia tingut en compte el seu testimoni, negant tots els fets, però sí el de la víctima. En aquest sentit, assegura que la declaració de la jove va ser “precisa, persistent i coherent” i que és prova de prou càrrec per enervar la presumpció d’innocència.
D’aquesta forma, el Tribunal Suprem confirma la pena imposada per l’Audiència de Lleida, que va acollir el judici el setembre del 2021, la sentència del qual va ser ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Va ser la mateixa víctima qui va denunciar els fets, que van tenir lloc el 2019, a l’explicar-li els abusos a la seua psicòloga, que la va acompanyar als Mossos d’Esquadra. Durant la vista oral, la jove va explicar que el condemnat la va obligar a mantenir relacions sexuals quan es trobaven sols a l’habitatge que aquest compartia amb la germana de la víctima. A més, li ensenyava vídeos en què l’home mantenia relacions amb la seua parella.
Al judici, els psicòlegs van declarar que el relat de la denunciant era “creïble” i van descartar que pogués fabular sobre l’ocorregut a causa de la seua discapacitat. En la interlocutòria, el Suprem assenyala la “inexistència de motius espuris en la víctima”. Per la seua part, l’acusat va negar els abusos i va admetre relacions, però va dir que eren consentides.
Així mateix, el Suprem analitza si pot aplicar-se la reforma de la llei orgànica 10/2022, sobre violència sexual coneguda com la llei del només sí és sí, i ho descarta, ja que aquesta té prevista una pena de 4 a 12 anys de presó pel delicte a què ha estat condemnat el processat, d’abús sexual continuat. En cas d’aplicar-l’hi, la pena mínima seria de 8 anys en aquest cas. A més, va ser condemnat a cinc anys de llibertat vigilada i al pagament d’una indemnització de 3.000 euros