UNIVERSITAT
La Universitat de Lleida, entre les 150 millors del món en Ciències Agrícoles i Tecnologia dels Aliments
Segons el prestigiós rànquing de Shanghai, que analitza 2.500 universitats de tot el planeta. A nivell global, baixa un escalafó en la classificació i se situa a la franja 801-900 de les mil més valorades
La Universitat de Lleida (UdL) repeteix com una de les 150 millors del món en els estudis de Ciències Agrícoles i s’incorporen a aquest mateix nivell els de Ciència i Tecnologia dels Aliments, segons l’edició d’aquest any del prestigiós Rànquing Acadèmic d’Universitats del Món (ARWU), més conegut com a rànquing de Shanghai, que analitza 2.500 institucions públiques i privades i publica els resultats de les mil més ben valorades. En les dos àrees, se situa entre les posicions 101 i 150.En la classificació de l’any anterior, Tecnologia dels Aliments estava a la franja 151-200.
El tercer àmbit amb millor puntuació és de les matèries d’Ecologia, que es troba entre els llocs 301 i 400, encara que perd dos nivells ja que al rànquing anterior va assolir la forquilla 201-250. El 2024, Turisme apareixia entre el rang de 101-150 millors, però aquesta vegada no figura entre les millors àrees.
A nivell general, la UdL baixa a la franja 801-900, un escalafó menys que en els tres anys anteriors, quan es va situar entre les 701-800 millors del món. Està per sobre de la Universitat de Girona (901-1.000), però per sota de la resta d’universitats públiques catalanes i és la número 26 de l’Estat. La de Barcelona (UB) ocupa el primer lloc i, de fet, és també la més ben classificada de tot l’Estat al rànquing general, al ser entre les 150-201 millors.
En la classificació catalana, la segueixen l’Autònoma de Barcelona (és també la tercera millor d’Espanya) i la Pompeu Fabra (les dos 301-400), la Rovira i Virgili de Tarragona (601-700) i la Politècnica de Catalunya (701-800). Entre les millors de l’Estat hi ha també la universitat de València (201-300), l’Autònoma i la Complutense de Madrid, la de Granada i la del País Basc (301-400) i la Politècnica de València i la de Sevilla (401-500). La UdL ocupa la posició 26 a Espanya.
A nivell mundial, segueix líder la Universitat de Harvard, seguida per la de Stanford i l’Institut Tecnològic de Massachusetts, les tres dels EUA. Completen el top ten les de Cambridge, Berkeley, Oxford, Princeton, Colúmbia, Caltech i la Universitat de Chicago.
El rànquing de Shanghai es basa en indicadors com el nombre d’exalumnes i personal que han obtingut el Nobel o premis Fields, el nombre d’investigadors altament citats, el nombre d’articles publicats a les revistes Nature i Science, el nombre d’articles en índexs de referència internacional i el rendiment per càpita.