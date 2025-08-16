El personal del Nadal Meroles insta a climatitzar totes les habitacions
L’aire condicionat s’ha avariat als passadissos des d’on es refrigeren, però no en sales comunes. Un terç dels pacients no poden aixecar-se del llit
El personal de l’hospital sociosanitari Nadal Meroles reclama reparar com més aviat millor el sistema d’aire condicionat que es va avariar dimecres i demana ampliar la instal·lació per climatitzar les habitacions, que només compten amb ventiladors per suportar la calor. Una treballadora del centre i portaveu de CCOO va explicar ahir que l’aire condicionat no ha deixat de funcionar en els espais comuns –com el menjador, la sala d’estar o l’office de les treballadores– ni a la recepció, però sí que s’ha avariat als passadissos. “L’aire dels passadissos és l’únic que arriba a les habitacions”, va assenyalar.
A la portaveu no li consta que la falta de climatització hagi causat problemes de salut a cap pacient, de moment. Va explicar que “els traslladem a les zones comunes on funciona l’aire”, encara que va advertir que més d’un terç dels usuaris pateixen problemes de mobilitat i han d’estar-se tot el dia a les seues habitacions. Així mateix, va assenyalar que la calor és més intensa a les últimes plantes del centre, sobretot a la cinquena i la sisena. “Desafortunadament, els pacients de la cinquena planta són pal·liatius i no es poden moure dels llits”, va afegir.
Una familiar d’un usuari de l’hospital va denunciar que “en ple mes d’agost, amb temperatures que superen els 35 graus, aquesta avaria no només representa una incomoditat, sinó un risc real per a la salut dels residents”.
L’equipament està gestionat per l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) des del passat 1 de desembre. Fonts de la gerència van explicar que s’han afegit més ventiladors i equips de climatització portàtils (pingüins) a l’hospital des de dimecres passat, així com que s’han activat serveis tècnics externs per localitzar i reparar l’avaria com més aviat millor. “Ens han dit que dilluns portaran més ventiladors i que fins llavors no podran saber l’abast de l’avaria”, va indicar l’empleada.
Diverses treballadores del centre van coincidir a assenyalar que l’aire condicionat ja funcionava malament des de feia bastant temps.
Amb 126 places d’internament i 25 d’hospital de dia, el Nadal Meroles és l’hospital sociosanitari més gran de la demarcació.
El personal celebra la incorporació de dos zeladors i més infermeres des que la seua gestió és pública, però considera que faltarien dos zeladors més perquè “no donen l’abast”, va valorar la portaveu.
Així mateix, va instar a modernitzar i renovar els llits perquè actualment no tots són elevables i articulats.