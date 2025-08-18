GSS preveu tenir reparat aquesta setmana l'aire condicionat de l'Hospital Jaume Nadal Meroles de Lleida
L'empresa adquireix nova maquinària per resoldre la incidència que afecta el centre lleidatà des de dimecres
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) preveu que l'avaria al sistema d'aire condicionat de l'Hospital Jaume Nadal Meroles de Lleida quedi reparada "aquesta mateixa setmana". Fonts de l'empresa pública han explicat a l'ACN que ha calgut comprar "màquines noves" per resoldre aquesta incidència que afecta el centre sociosanitari des de dimecres de la setmana passada. L'empresa va incorporar ventiladors i equips de climatització portàtils i va activar serveis tècnics externs per tal de localitzar i reparar l'avaria. Per la seva banda, diversos familiars de pacients ingressats asseguren que han de suportar unes temperatures molt elevades a les habitacions, especialment a les plantes superiors de l'hospital.
"Les solucions aportades per l'empresa són un aire condicionat portàtil per planta, que sembla que genera més calor que fred, i algun ventilador al passadís per remoure l'aire calent. Hi ha malalts d'edat avançada molt dependents i amb malalties que s'agreugen amb tanta calor, amb temperatures de més de 40 graus", han afegit alguns familiars.
L’Hospital Jaume Nadal Meroles, ubicat al carrer Acadèmia de Lleida, ofereix atenció a persones amb necessitats de recuperació funcional, continuïtat de cures complexes o en situació pal·liativa. El centre atén una mitjana de 550 pacients anuals, que procedeixen tant dels hospitals d'aguts com del seu domicili o residència.
Lleida
Marc Carbonell