SUCCESSOS
Més de trenta investigacions per causar incendis el 2024 a Lleida
Tretze van ser per focs per imprudència, pels quals es van dictar dos condemnes. Segons la memòria de la Fiscalia, en set anys s’han obert 266 investigacions
Els jutjats lleidatans van obrir l’any passat un total de 32 diligències prèvies per delictes d’incendi. És una xifra inferior a la del 2023, però en els últims set anys, des del 2017, suposen un total de 266 causes judicials a acusats de causar focs, ja sigui de forma intencionada o per negligència.
Segons l’última memòria de la Fiscalia, el 2024 es van incoar 13 causes per incendis per imprudència, nou per focs a béns propis, sis per focs forestals, tres per vegetació no forestal, i una per incendi amb perill per a la vida o la integritat física.
Segons el Ministeri Públic, l’any passat es van dictar dos sentències per aquest tipus de delictes, les dos per incendis causats per imprudències. Així mateix, per a una de les persones acusades es va decretar la mesura preventiva de presó. En el cas de la crema de contenidors, segons el Codi Penal, pot considerar-se un delicte de danys o d’incendi, depenent de les circumstàncies i si es posa en perill la vida o la integritat de les persones.
En els casos registrats aquest 2025, el juliol passat el jutge va deixar en llibertat un veí de Lleida de 30 anys detingut pels Mossos com a principal autor del robatori i la crema de cinc cases a l’Horta de Lleida. El seu alliberament va ser criticat per les famílies afectades i recorregut per la Fiscalia.
D’altra banda, un home de 37 anys va acceptar una pena de 14 anys i 10 mesos de presó a l’abril al reconèixer que la matinada del 10 de gener del 2023 va calar foc a una nau okupada a Pardinyes amb dos dones a dintre.
Focs de contenidors en quatre punts de Lleida
Els Bombers de la Generalitat van sufocar dissabte a la nit i ahir de matinada quatre incendis de contenidors a diferents punts de Lleida ciutat. El primer avís es va rebre a les 22.33 hores per un foc de contenidors al Xoperal del Tòfol. Mitja hora després, van ser requerits per un altre incendi a l’avinguda de Madrid. A les 1.00 hores van ser alertats d’un altre incendi en una illa de contenidors al carrer Pintor Xavier Gosé, al barri de Pardinyes, i a les 1.42 hores, en una altra del carrer Baró de Maials.
En totes les actuacions també va col·laborar en les tasques d’extinció la Guàrdia Urbana. Fonts municipals van explicar a aquest diari que van quedar afectats cinc contenidors i que la Urbana està investigant l’autoria dels fets a partir de la descripció facilitada per un testimoni. Entre finals de juliol i i principis d’agost hi va haver diversos incendis de contenidors a la capital del Segrià. En una primera onada, se’n van veure afectats 17 en tres dies, per la qual cosa va ser arrestada una dona, de 32 anys, com a presumpta autora i que va ser posada en llibertat amb càrrecs. Una setmana després, hi va haver una altra onada, amb sis contenedors cremats. Per aquests va ser arrestat un home de 46 anys, que també va ser posat en llibertat amb càrrecs.