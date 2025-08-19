EMERGÈNCIES
Un comboi de bombers surt de Lleida per ajudar a Extremadura
Amb 55 efectius, catorze vehicles i dos mitjans aeris, cap a l’incendi de Jarilla
Un comboi amb catorze vehicles i cinquanta-cinc bombers de Catalunya (la meitat funcionaris i l’altra meitat voluntaris) van partir ahir des del parc de Lleida per donar suport a les tasques d’extinció de l’incendi forestal a Jarilla, a Extremadura. El Govern també enviarà un avió de vigilància i atac i un helicòpter bombarder. Des de la Regió d’Emergències de Lleida, van partir sis bombers amb un vehicle i, la resta, són de les altres sis regions de Catalunya, a més d’efectius del Grup d’Actuació Forestal (GRAF) i dos sanitaris. Abans de sortir, el subinspector de Bombers Ferran Garcia, cap d’aquest operatiu, va explicar que la petició d’ajuda va arribar a la sala central diumenge a la nit i que esperen que, una vegada a Extremadura, se’ls assigni un sector geogràfic on poder treballar en l’extinció. “És molt important que hagi arribat aquesta petició perquè es necessita més gent”, va destacar. La previsió és que hi siguin fins divendres. Des de Bombers van destacar que l’ajuda s’ofereix atenent la petició del Centre Nacional d’Emergències de l’Estat una vegada valorat el descens del risc d’incendi forestal a Catalunya coincidint amb el final de l’onada de calor i l’entrada d’un front de pluges. El foc de Jarilla ja ha afectat més de 12.000 hectàrees.
Aquesta ajuda se suma a l’enviament, dissabte, d’un avió a la base de Támega, a Ourense, per donar suport a les tasques d’extinció dels incendis de Galícia. “És molt important anar tots a l’una per frenar l’incendi”, va destacar Garcia, que no va descartar que es pugui ampliar el dispositiu.