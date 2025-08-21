Torna a circular el tren Avant que dimarts va tenir fortes vibracions entre Lleida i Barcelona
La unitat es va traslladar al taller i ja ha estat reparada, segons la companyia Renfe
El tren del servei Avant entre Lleida i Barcelona que dimarts va protagonitzar un episodi de fortes vibracions ja torna a circular per aquesta línia ferroviària, segons han informat fonts de Renfe a l'ACN. Després dels fets, la companyia va obrir un informe i va traslladar als tallers la unitat afectada per revisar si tenia alguna incidència. Segons Renfe, el tren ja està "reparat".
El grup d'usuaris del servei Avant de Catalunya va denunciar dimarts que els trens que fan aquest trajecte tenen "vibracions constants molt fortes" que provoquen "mareigs" als passatgers i de vegades fan que l'aigua dels lavabos acabi als vagons (vegeu el vídeo). L'empresa va assegurar que és "conscient" de la situació i que treballa per aplicar mesures correctores.
La plataforma d'usuaris fa anys que denuncia vibracions dels trens que cobreixen el servei Avant, especialment en el tram entre Lleida i Tarragona, i reclama a Renfe que hi posi solució. El col·lectiu va exposar aquesta problemàtica a la companyia en una reunió que van mantenir el mes passat.