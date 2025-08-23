INFRAESTRUCTURES
Grans grues per col·locar la coberta del nou pavelló de la Fira de Lleida
La Fira compta que estigui a punt per a Municipàlia
Els treballs per construir el nou pavelló de la Fira de Lleida, el número 5, van a tot ritme, ja que els patrons compten que estigui llest per al saló Municipàlia, que se celebrarà del 21 al 23 d’octubre. No arribarà a temps per a la fira gastronòmica de Sant Miquel del setembre, prevista per primera vegada aquest any de manera separada al certamen agrari professional que es farà al novembre. Ahir unes grues de grans dimensions van elevar la coberta, que va ser habilitada arran de terra, per col·locar-la al seu lloc en una operació que va resultar visualment espectacular.
El pavelló tindrà 2.500 metres quadrats i serà desmuntable, amb la intenció de poder ser traslladat a mitjà o llarg termini a l’antiga Hípica, terreny on els patrons de la Fira preveuen ubicar en el futur el recinte firal. El pressupost d’aquest equipament s’acosta als 3,6 milions d’euros.