EQUIPAMENT
Persones dormen fora de l’alberg de la Fira
El grup municipal de Vox denuncia que al recinte de la Fira de Lleida dormen al ras al voltant de quaranta persones, “entre matalassos, mantes velles i cartrons”, fins i tot al costat del pavelló que funciona com a alberg. Considera que és “una escena impròpia d’una ciutat com Lleida que, any rere any, torna a repetir-se sense que el govern municipal posi solucions reals sobre la taula”. Apunta que aquesta situació “no només suposa una vulneració de la dignitat d’aquestes persones, sinó que provoca problemes de salubritat, inseguretat i convivència”. Assegura que ha rebut queixes de veïns i exigeix una solució. “Lleida no pot continuar convertint-se en un campament improvisat cada estiu”, subratlla.