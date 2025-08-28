TRIBUNALS
Conflicte de custòdia per un gos: una dona demanda el seu ex per apropiar-se de la seua mascota
L’Audiència de Lleida dicta que és un tema civil
L’Audiència de Lleida ha dictat una sentència en la qual absol un home acusat per la seua exparella d’un delicte d’apropiació indeguda al quedar-se amb el seu gos. Tanmateix, el tribunal considera que no es tracta d’un assumpte penal, sinó d’un conflicte de custòdia de la cura de l’animal que s’ha de resoldre per la via civil.
D’aquesta forma, el tribunal confirma la sentència dictada en primera instància pel Jutjat d’Instrucció 2 de Cervera, que va absoldre l’acusat d’un delicte lleu d’apropiació indeguda. Rebutja així el recurs de la demandant. Raona la interlocutòria l’Audiència a l’assenyalar que en aquest cas es tracta d’un conflicte relatiu a la propietat i cura del gos, que cadascun dels contendents considera que li correspon en contra de l’altre.
En aquest sentit, assegura que “aquesta qüestió és aliena a la jurisdicció penal i d’índole exclusivament civil”. A més, afegeix que “no és atípica l’apropiació d’un animal pel fet de ser-ho, sinó que ho és la discussió que pugui generar entre els membres de la parella la seua propietat i cura”. En aquest punt, assenyala que l’article 90 del Codi Civil, modificat per la Llei 17/2021, estableix que els cònjuges, en la redacció del seu conveni regulador, hauran de fer una “destinació dels animals de companyia”, indicant qui se’n farà càrrec després de la ruptura matrimonial. “Això exclou de forma indubtable l’existència d’algun tipus delictual”, conclou. Per això, l’Audiència confirma la sentència absolutòria, en una interlocutòria que ja és ferma.
La llei 17/2021 estableix el règim jurídic dels animals per reconèixer-ne la qualitat d’éssers vius dotats de sensibilitat, per la qual cosa deixen de ser considerats coses.