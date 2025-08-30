SEGURETAT
La demarcació de Lleida registra 61 denúncies per violació en sis mesos, un 41,9% més
A Lleida ciutat se’n van comptabilitzar 23
Els cossos policials van registrar en el primer semestre de l’any un total de 61 denúncies per violació a les comarques lleidatanes. Aquesta xifra suposa un increment del 41,9% respecte al mateix període de l’any passat, segons consta en el balanç de criminalitat publicat ahir pel ministeri de l’Interior. A Lleida ciutat, en sis mesos es van denunciar 23 agressions sexuals amb penetració, un 15% més que en el mateix període del 2024. En total, la província va registrar 146 delictes contra la llibertat sexual entre gener i juny, un 24,8% més que l’any passat. A la capital, el total va baixar un 2,1%, fins a 47, al descendir la resta de delictes sexuals.
Segons el balanç d’Interior, també van augmentar les denúncies per tràfic de drogues, amb el doble a Lleida ciutat, fins a 26 fets, i un 31,9% més al conjunt de la província, fins als 91 delictes. Els robatoris amb violència van acabar el primer semestre a l’alça, amb 199 a la capital del Segrià, un 3,1% més; i 248 a tota la demarcació, amb un augment del 7,8%.
Mentrestant, les dades apunten a un descens dels robatoris amb força en establiments i domicilis, amb una caiguda del 9,4% a la província, i de fins al 40,8% a Lleida ciutat. Respecte als delictes contra les persones, en sis mesos es van registrar un homicidi i sis temptatives (dos menys) a Ponent i a la capital, quatre intents d’homicidi, la mateixa xifra que en el primer semestre del 2024. També van baixar els delictes greus i menys greus de lesions i baralles tumultuàries, amb una caiguda del 4,3% a Lleida ciutat, fins a 45 fets, i del 6,8% a la província, amb 123. Així mateix, entre gener i juny es van denunciar 2.141 ciberdelictes a la demarcació, un 4,9% menys.