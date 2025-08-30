URBANISME
ERC reclama recuperar les fonts ornamentals de la ciutat
El grup municipal d’ERC impulsa la recuperació de les fonts del Dipòsit, Sant Llorenç, del Governador, de l’Hospital, de l’Estació, de la Costa del Jan i del Roser, “actualment en estat de degradació o desús”. Recorda que, a més de la seua funció ornamental, “són testimonis històrics de la ciutat”. “No podem permetre que un patrimoni tan singular es deixi perdre. Recuperar-lo és un acte de memòria històrica i de cohesió social”, afirma el portaveu adjunt, Juanjo Falcó.