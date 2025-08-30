SEGRE

ERC reclama recuperar les fonts ornamentals de la ciutat

La font de la plaça del Dipòsit. - ERC

REDACCIÓ

El grup municipal d’ERC impulsa la recuperació de les fonts del Dipòsit, Sant Llorenç, del Governador, de l’Hospital, de l’Estació, de la Costa del Jan i del Roser, “actualment en estat de degradació o desús”. Recorda que, a més de la seua funció ornamental, “són testimonis històrics de la ciutat”. “No podem permetre que un patrimoni tan singular es deixi perdre. Recuperar-lo és un acte de memòria històrica i de cohesió social”, afirma el portaveu adjunt, Juanjo Falcó.

