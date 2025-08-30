MOBILITAT
Larrosa anuncia que el pàrquing del Turó de la Seu Vella serà de pagament des de la tardor
Amb descomptes per a visitants del conjunt monumental i clients dels serveis de restauració. Torreblanca, més a prop de la llum verda definitiva al faltar només una resolució de Carreteres de l’Estat. Connecta el barri transversalment gràcies a la prolongació entre els carrers Enric Farreny i Victòria Kent, i també s’han pacificat els voltants de l’escola
Els pàrquings situats dins de les muralles del Turó de la Seu Vella, a la plaça de la Sardana i la plaça Hispanoamèrica, deixaran de ser gratuïts abans que acabi l’any. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va explicar ahir que el consorci de la Seu ha encarregat a l’ajuntament un “projecte de regulació dels espais d’aparcament” del conjunt monumental, i “esperem que es pugui implementar durant aquesta tardor”, va afirmar.
Aquests pàrquings–amb capacitat per a més de cent places– no es convertiran en zona blava, sinó que es crearà “un sistema independent de pagament per ús de l’aparcament, vinculat a la gestió del Turó”, va detallar l’alcalde. S’establiran “compensacions” per als visitants del conjunt o els usuaris dels seus serveis de restauració, va afegir.
Larrosa va assegurar que la mesura pretén “facilitar i assegurar que les persones que visiten la Seu puguin aparcar amb normalitat, de forma ordenada”. Va destacar que “hi ha poques ciutats monumentals que tinguin els aparcaments a les portes de les muralles mateix” i va afirmar que “la protecció de l’espai és una qüestió que estava pendent des de fa molt temps, el consorci pren una decisió valenta”.
Les dos places on es regularà el pàrquing són les més properes a l’antiga catedral, a les quals només es pot accedir en vehicle per la Porta del Lleó.
A partir de la pròxima primavera, els nous gestors de la restauració al Turó preveuen instal·lar food trucks estables a la d’Hispanoamèrica, el terreny sense asfaltar al costat dels antics dipòsits.
Torreblanca, més a prop
Paral·lelament, l’alcalde va explicar que el pla director del futur polígon industrial de Torreblanca està més a prop de veure la llum verda perquè “bàsicament, només queda pendent un informe de Carreteres de l’Estat”, va indicar. Va celebrar que “el Govern de la Generalitat i el Govern d’Espanya ja han acordat una alternativa a l’accés des de l’N-240 i l’entrada principal serà des de la variant sud”, per la qual cosa “estic convençut que s’aprovarà aquest any”, va concloure.
Ciutat Jardí estrena el carrer del Roure
❘ LlEIDA ❘ La Paeria va obrir ahir al trànsit la prolongació del carrer del Roure, entre els carrers Enric Farreny i Victòria Kent, cosa que permet donar sortida a aquesta via fins a Rovira Roure i la converteix en un dels eixos transversals principals de Ciutat Jardí. Les obres, llargament reivindicades pels veïns del barri, s’han centrat en la urbanització de les voreres i la calçada, que compta amb dos carrils de circulació i un carril bici bidireccional que es connecta amb l’existent.
“El carrer del Roure connecta dos grans avingudes, cohesionant el barri i avançant en matèria de mobilitat”, va destacar l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va assistir a la posada en servei de l’obra juntament amb la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias i el subdelegat del Govern central, José Crespín. “Hem plantat 34 arbres nous i tenim la vocació d’arribar als 3.000 abans que acabi el mandat, entre els de nova plantació i les reposicions”, va afegir l’alcalde.
Feia diverses setmanes que les obres del carrer Roure estaven finalitzades, però la Paeria va requerir reparacions a l’empresa que la va urbanitzar al detectar deficiències en el ferm.
Els treballs també han inclòs la pacificació del trànsit als carrers Victòria Kent, Pepita Uriz i Dolors Sistac, que passen a ser de plataforma única al voltant de l’escola Ciutat Jardí. El carril lateral de Victòria Kent s’ha convertit en zona de vianants, per la qual cosa ja no hi poden passar cotxes. Així mateix, s’han ampliat les voreres de Dolors Sistac entre Enric Farreny i Rovira Roure, on també s’ha renovat un tram de la xarxa d’aigües i millorat 14 punts de llum.
Les obres, finançades amb fons europeus Next Generation, han comptat amb un pressupost de 631.376 euros.