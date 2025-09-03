POLÍTICA
L’ANC contractarà 2 o 3 autocars per a l’acte de la Diada a Barcelona
Ara n’ha omplert un i ja ha venut més de 200 samarretes. L’Esquerra Independentista organitza una ofrena i manifestació alternativa a Lleida
L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Lleida ha omplert un autobús amb inscrits per manifestar-se a Barcelona el proper dia 11, una Diada per a la qual esperen contractar almenys un bus més. “Molts s’esperen als últims dies, aquesta última setmana estan venint més persones a la nostra seu del carrer Acadèmia, on també venem les samarretes de la Diada”, va explicar la coordinadora Rosa Burrell. “Ja n’hem venut més de 200, i dissabte posarem una parada al mercat de Pardinyes al matí, i al costat de la Catedral a la tarda”, va afegir. Barcelona serà l’epicentre de la protesta per exigir la independència de Catalunya, que també comptarà amb mobilitzacions a Girona i Tortosa.
Així mateix, Burrell va explicar que l’assemblea territorial de Lleida ja ha remès una acta a la direcció nacional de l’ANC perquè validi la seua iniciativa d’acollir el centenar de socis de les agrupacions locals de deu municipis del Segrià que no tenen prou personal per cobrir càrrecs de responsabilitat.
Mentrestant, la CUP, Arran, Endavant i el SEPC han convocat una manifestació alternativa a Lleida per a la Diada. A les 11.00 es portarà a terme la tradicional ofrena al Roser, i a les 12.00 partirà una manifestació des de la plaça Paeria. A la 13.00 se celebrarà un acte polític a l’avinguda Blondel en què “participaran entitats com Pobles Vius, Borja Garcia d’Endavant i la diputada de la CUP al Parlament Laure Vega”, van explicar els portaveus Mercè Cortina i David Gaia. Finalment, “farem un dinar popular a La Baula en suport a les encausades de la Coordinadora Feminista de Lleida”, van afegir.
Per la part institucional, el conseller Òscar Ordeig assistirà a l’ofrena floral al monòlit de la Seu Vella, on també hi haurà una interpretació musical i una actuació de dansa el dia 11 a partir de les 12.00 hores.