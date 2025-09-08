Carteres, claus, mòbils... l'oficina de la Guàrdia Urbana de Lleida recull cada any 2.000 objectes
L’oficina Troballes de la Guàrdia Urbana recupera aquest nombre d’articles extraviats a l’any, sobretot carteres, claus i mòbils, i altres de més curiosos com plaques de matrícula || El seu responsable efectua una investigació per intentar localitzar-ne els amos
Carteres, claus i telèfons mòbils són els més comuns, però a l’oficina d’objectes perduts de la Guàrdia Urbana, que es denomina Troballes, també hi ha actualment mitja dotzena de plaques de matrícula, caminadors, portàtils, maletes plenes de roba, ulleres, cascos de moto i bicicleta, bosses, sabates de nadó desparellades i fins i tot un recanvi nou d’una màquina agrícola i un conjunt d’eines i guants que possiblement un lladre tenia preparats per cometre un delicte.
Aquest any ja ha rebut dos mil objectes, que porten ciutadans particulars que els troben, patrulles o treballadors a la via pública, com jardiners. I aleshores comença la tasca d’investigació del responsable de l’oficina, Josep Borges, per localitzar els seus propietaris i trucar-los perquè vagin a recuperar-los.
“Removem cel i terra per trobar-los”, assegura, i remarca que el nombre d’objectes va en augment any rere any, perquè se’n perden més o perquè aquest servei és més conegut. “És un treball inacabable”, subratlla.
Els objectes romanen a l’oficina, o en un magatzem al soterrani, durant sis mesos. Si no pot ser identificat el seu amo o ningú els reclama, si estan en bon estat, els remeten a Càritas o alguna fundació i envien les documentacions als emissors. El que no es pot aprofitar, és destruït.
Borges apunta que ha viscut casos curiosos com el d’un estudiant que en dos o tres mesos va perdre (i va recuperar) la cartera tres vegades, o mares que recullen el seu nadó a la guarderia, el posen al cotxe i obliden el cotxet a la vorera.
Explica també que fa uns dies van trobar un mòbil i una bandolera que van resultar ser d’una personalitat de Lleida ja gran i que una vegada van recuperar documents que havien perdut representants del ministeri de Defensa “d’un país molt important”. Assenyala també que en una ocasió van localitzar la propietària d’una bossa molt cara i quan va venir a recollir-la l’únic que li importava va ser si a dins hi havia una foto de la seua mare.