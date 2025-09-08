EDUCACIÓ
L'acadèmia General d’Estudis de Lleida estrena 500 m2 d’aules per als seus 80 estudiants d’FP
Ha hagut de crear un segon grup d’Auxiliar d’Infermeria per l’alta demanda
L’acadèmia General d’Estudis va inaugurar ahir l’ampliació de les seues instal·lacions del carrer Alcalde Costa, 18, que guanyen quatre aules, un pati central i fins i tot una zona per aparcar patinets elèctrics. Tot això en un nou espai de 500 m2 a l’edifici annex que acollirà els 80 nous estudiants d’FP, ja que el centre imparteix aquesta formació per primera vegada. A partir d’aquest curs ofereix quatre cicles privats en Cures Auxiliars d’Infermeria (de grau mitjà), Documentació i Administració Sanitàries (superior), Sistemes Microinformàtics i Xarxes (medi) i Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (superior).
“Apostem per la sanitat perquè des de la pandèmia n’hem vist una gran necessitat, i en efecte, hem hagut de crear un segon grup de tardes en Auxiliar d’Infermeria”, va explicar la coordinadora d’FP del centre, Laura Boldú. Tots els graus compten amb 20 places i alguns començaran amb menys alumnes, però “sabem que la informàtica és una professió de futur i també hem volgut apostar-hi”, va indicar. Va afegir que “portem trenta-cinc anys a la ciutat i el nostre objectiu és continuar incloent estudis que no havíem tocat”.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va assistir a la inauguració, i els estudiants que estrenaran les instal·lacions van poder recórrer-les. Per exemple, Joan Ros i Biel Pla, de 17 i 19 anys, es van conèixer ahir i es formaran per ser auxiliars d’Infermeria. Tots dos van destacar l’avantatge de poder titular-se en un sol curs i es van mostrar sorpresos per la qualitat de les aules.