MOBILITAT
Reobert al trànsit el pont que connecta Ciutat Jardí amb Joc de la Bola
El subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias i responsables d’Adif i de l’associació de veïns de Ciutat Jardí van reobrir ahir al trànsit el pont que salva les vies de la línia d’alta velocitat i connecta aquest barri amb Joc de la Bola després de més de tres mesos d’obres. El viaducte es trobava en mal estat després de 19 anys en funcionament i els treballs per rehabilitar-lo han costat 643.044 euros.