Empat a l'enquesta de SEGRE sobre si Lleida necessita un gran centre comercial
Cada setmana SEGRE us proposa una enquesta en la que hi podeu participar a través de la portada de la web, i només un cop per persona. Normalment sempre hi ha una opció que destaca sobre la resta, i que obté la majoria de vots. Però no és el cas de l'enquesta d'aquesta setmana, sobre si Lleida necessita un gran centre comercial.
I és que hi ha enquestes que solen quedar més o menys igualades, però aquesta es troba, aquest divendres 12 de setembre a les 10 del matí, de la següent manera: un 48,71% opina que NO, un 48,44% opina que SÍ. I un 2,86% opina que NO HO SÉ. Empat tècnic. Fins ara hi han participat 736 persones.
És per això que, amb l'enquesta completament igualada, us demanem que participeu i doneu la vostra opinió sobre un tema que com es pot veure, genera opinions a favor i en contra.