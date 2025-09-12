INSTITUCIONS
Treballs en festiu per acabar com més aviat millor el nou pavelló de la Fira de Lleida
Diversos operaris col·locaven ahir làmines per al tancament de tot el perímetre de la coberta
Les obres de construcció del pavelló desmuntable de la Fira de Lleida no paren ni en dia festiu i ahir diversos operaris treballaven en la col·locació de les làmines metàl·liques que tanquen el perímetre de la coberta. Així mateix, ja s’ha instal·lat l’estructura de les parets, amb barres de fusta. Aquesta mateixa setmana, representants de les institucions patrones de Fira de Lleida van ratificar que aquest equipament estarà llest per a Municipàlia, del 21 al 23 d’octubre.
Aquest edifici, que podrà ser traslladat en un futur als terrenys de l’antiga Hípica on està previst resituar el recinte firal, tindrà 2.500 metres quadrats i el pressupost és de 3,6 milions d’euros.
Mentrestant, veïns de l’avinguda Doctor Fleming van indicar que ahir al matí també hi havia operaris executant obres en la remodelació del tram situat entre Ronda i Alcalde Pujol, que està sent reconvertit en una rambla a la part que dona al Camp d’Esports.
Tal com va publicar aquest diari dissabte passat, aquesta actuació va amb retard, ja que d’acord amb els terminis fixats en la seua adjudicació havia d’estar acabada el mes de juny passat. El pressupost és de 630.515,83 euros. Responsables d’establiments situats en aquesta zona han expressat queixes per les molèsties que ocasionen els treballs i també per la supressió d’aparcaments que comporta el projecte.