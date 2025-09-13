SANITAT
Protesta unitària contra l’estatut marc sanitari
De gairebé tots els sindicats per dimarts a l’Arnau. Demanen que inclogui una millora salarial i amenacen amb una vaga
Les organitzacions sindicals de la taula de negociació de l’estatut marc, formada per SATSE, FSS-CCOO, UGT, CSIF i CIG, han anunciat mobilitzacions per dimarts vinent 16, perquè asseguren que el ministeri de Sanitat no està recollint les demandes que porten reclamant fa gairebé tres anys i que consideren “irrenunciables”. A Lleida la concentració es farà a les 11.00 hores a l’hospital Arnau de Vilanova i també s’han convocat protestes a Tarragona, Girona i Barcelona.
Paral·lelament, també han anunciat una concentració l’1 d’octubre a les portes del ministeri a Madrid, a la qual seguiran jornades d’aturades parcials i una vaga general del sector.
Unes protestes que duran a terme si no s’inclou a l’esborrany de l’estatut marc una millora salarial, una jornada laboral màxima de 35 hores, el reconeixement retributiu al nou model de classificació professional i l’accés a la jubilació anticipada voluntària. Quant a les retribucions i a la jubilació, el ministeri ja va rebutjar incloure-les a l’estatut marc perquè, segons uns informes jurídics publicats, suposaria una invasió de competències d’altres ministeris. Una cosa a la qual els sindicat van respondre que falta més “acció de govern” i col·laboració entre ministeris. Malgrat la situació, els sindicats asseguren que les negociacions no estan trencades.