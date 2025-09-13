URBANISME
La rambla de Riu Ebre, un mes amb un tram tallat
La nova rambla verda del carrer Riu Ebre encara té un tram tancat al pas més d’un mes després que una fuga en una canonada d’aigua obligués a precintar-la per seguretat. En aquesta zona van aparèixer grans esquerdes i operaris van obrir una rasa a la zona enjardinada per detectar la fuga que la va inundar parcialment. El tram tancat al públic és el que és a prop de la rotonda amb Doctora Castells. La Paeria no va indicar quant temps seguirà precintat ni tampoc les actuacions que preveu dur a terme per reparar tots els desperfectes existents. Val a recordar que la rambla verda va ser inaugurada a començaments de juliol, la rebentada a la canonada va ocórrer un mes després i va deixar unes hores sense aigua els veïns de la zona. També va obligar a tallar el trànsit durant un dia entre els carrers Doctor Zammenhoff i Doctora Castells.