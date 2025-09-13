SEGRE

La rambla de Riu Ebre, un mes amb un tram tallat

El tram tallat del passeig és a prop de l’encreuament amb el carrer Doctora Castells. - AMADO FORROLLA

La nova rambla verda del carrer Riu Ebre encara té un tram tancat al pas més d’un mes després que una fuga en una canonada d’aigua obligués a precintar-la per seguretat. En aquesta zona van aparèixer grans esquerdes i operaris van obrir una rasa a la zona enjardinada per detectar la fuga que la va inundar parcialment. El tram tancat al públic és el que és a prop de la rotonda amb Doctora Castells. La Paeria no va indicar quant temps seguirà precintat ni tampoc les actuacions que preveu dur a terme per reparar tots els desperfectes existents. Val a recordar que la rambla verda va ser inaugurada a començaments de juliol, la rebentada a la canonada va ocórrer un mes després i va deixar unes hores sense aigua els veïns de la zona. També va obligar a tallar el trànsit durant un dia entre els carrers Doctor Zammenhoff i Doctora Castells.

