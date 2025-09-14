PROFESSIONS
Miquel Molins, vicepresident estatal dels veterinaris
El lleidatà pren possessió del càrrec
El lleidatà Miquel Molins Elizalde va prendre ahir possessió com a vicepresident de l’Organització Col·legial Veterinària de l’Estat (OCV). Molins, que és president del Col·legi de Veterinaris de Lleida des del 2024, és també cap de Dependència de Sanitat i Política Social de la subdelegació del Govern central a Lleida i exerceix com a professor associat del doble grau de Veterinària i Producció Animal de la Universitat de Lleida. Després de prendre possessió del càrrec, Molins es va mostrar molt agraït pel suport rebut i es va comprometre a treballar per prestigiar la professió, enfortir-la i fer-la avançar en tots els seus àmbits d’acció. També va dir tenir “especial il·lusió”, de poder ser la veu de la professió veterinària lleidatana i catalana en un dels principals fòrums d’opinió del col·lectiu. Molins serà el segon de Gonzalo Moreno del Val, que ahir també va ser nomenat president de l’OCV per als propers sis anys després de succeir Luis Alberto Calvo Sáez.