INCIVISME
Abocaments de brossa a carrers de Lleida, una imatge cada cop més habitual
Una imatge que, per desgràcia, és més que habitual en tots els barris de la ciutat
Veïns del carrer Camp de Mart van denunciar ahir un abocament d’escombraries en el qual hi havia xeringues al costat d’un contenidor. Una imatge que, per desgràcia, és més que habitual en tots els barris de la ciutat. El grup municipal de Vox també va denunciar l’acumulació d’escombraries fora dels contenidors a Joc de la Bola i va reclamar un pla de neteja “real”.