CERTÀMENS
La nova Fira de Sant Miquel serà un saló gastronòmic amb 70 paradistes i entrada gratuïta
Es dirà Fira MOS, se celebrarà del 27 al 29 de setembre i al novembre tindrà lloc un certamen professional del sector agroalimentari // També acollirà la primera fira d’automòbils nous amb més de 600 vehicles i un circuit urbà per provar-los
La nova Fira de Sant Miquel serà un saló gastronòmic que comptarà amb setanta paradistes que oferiran productes propis de la gastronomia lleidatana a través de 50 activitats com per exemple degustacions, tallers gastronòmics i concursos. Un certamen enfocada al públic generalista que se celebrarà del 27 al 29 de setembre, l’entrada serà gratuïta i que es complementarà amb el primer saló d’automòbils nous de la ciutat en el qual hi haurà més de 600 vehicles i un circuit urbà per poder provar-los. Aquestes són les principals característiques de la primera edició de la Fira MOS, l’hereva de la de Sant Miquel després que els patrons de Fira de Lleida decidissin a començaments d’any separar les activitats populars de les especialitzades per al públic especialitzat i crear dos fires, la MOS i l’Agrobiotech, que se celebrarà, a finals de novembre. En la presentació de la primera, que ha tingut lloc aquest matí a la Llotja, els patrons de la Fira (Generalitat, Cambra de Comerç, Diputació i Paeria) van destacar que aquesta reconversió permetrà mantenir "l’esperit tradicional" de la de Sant Miquel i captar nous paradistes per al certamen professional.
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat que la MOS serà una fira "de caràcter social i lúdica centrada en la gastronomia". Ha assenyalat que la idea de separar la part popular de la professional "és fruit de tres anys de treballs i estudis" encarregats per la Fira a l’Institut Cerdà "que aconsellava dividir Sant Miquel en dos certamenes diferenciats". Ha remarcat que aquesta decisió "és fruit del consens dels patrons per mantenir l’essència de Sant Miquel", ja que ha recordat que quan el rei Jaume I, l’any 1232, va concedir un privilegi a la ciutat de Lleida per celebrar una fira es va especificar que havia d’estar centrada "en aliments i animals".
Per la seua part, el president de la Diputació, Joan Talarn, ha dit que la MOS "volem que sigui una festa popular i un aparador del territori" i que "ens sentim molt bé amb aquest nou format, ja que és una oportunitat per enaltir la força dels nostres productes i gastronomia i més endavant podrem mostrar la innovació tecnològica per al sector agroalimentari". Al seu torn, el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, també ha destacat que amb aquest canvi de model "comptem amb tots els actors del nostre territori, la gastronomia, l’automoció i la tecnologia amb la fira professional de novembre". Ha afegit que adoptar aquest nou format era necessari perquè Fira de Lleida continuï sent "la segona institució firal de Catalunya".
La delegada de la Generalitat a Lleida, Núria Gil, s’ha mostrat convençuda que la creació d’aquestes dos fires "serà beneficiós per a tots" i que la MOS situarà Lleida "com un referent gastronòmic i agroalimentari a nivell català i estatal". En la presentació de la MOS també ha participat el president de l’Associació d’Empreses d’Automoció de Lleida, Mario Pinilla, que ha detallat que els 600 vehicles que participaran al saló de l’automòbil per Sant Miquel seran al pavelló 4, que seran presents tots els concessionaris del territori i que al recinte firal hi haurà un circuit per testejar els vehicles. Ha informat que les empreses participants sortejaran entre els compradors un premi de 6.000 euros que es descomptarà del preu del vehicle que hagin adquirit. També ha destacat que l’any passat es van vendre 4.777 vehicles a Lleida, un 13% més que al passat exercici, el que demostra "el bon estat de salut" del sector automobilístic.