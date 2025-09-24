CERTÀMENS
La nova Fira de Sant Miquel de Lleida 2025 serà un saló gastronòmic amb 70 parades i entrada gratis
Denominada MOS, se celebrarà del 27 al 29 de setembre i al costat del primer Saló de l’Automòbil amb 600 vehicles nous. Al novembre hi haurà un certamen professional sobre el sector agroalimentari
La nova Fira de Sant Miquel de Lleida 2025 serà un saló gastronòmic que comptarà amb setanta paradistes que oferiran productes propis de la gastronomia lleidatana a través de 50 activitats com per exemple degustacions, tallers de cuina i concursos. Serà un certamen enfocat al públic generalista que se celebrarà del 27 al 29 de setembre, l’entrada serà gratuïta i es complementarà amb el primer Saló de l’Automòbil de Lleida, en el qual hi haurà més de 600 vehicles, tal com va avançar SEGRE.
Aquestes són les principals característiques de la primera edició de la Fira MOS, l’hereva de la de Sant Miquel després que els patrons de Fira de Lleida decidissin separar les activitats populars de les especialitzades i crear dos fires, la MOS i l’Agrobiotech, que se celebrarà al novembre. A la presentació de la primera, que va tenir lloc ahir a la Llotja, els patrons de la Fira (Generalitat, Cambra de Comerç, Diputació i Paeria) van destacar que aquesta reconversió permetrà mantenir “l’esperit tradicional” de la de Sant Miquel i captar nous paradistes per al certamen professional.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va destacar que la MOS serà una fira “social i lúdica centrada en la gastronomia”. Va assenyalar que la idea de separar la part popular de la professional “és fruit de tres anys d’estudis” que van encarregar a l’Institut Cerdà, “que aconsellava dividir la Fira en dos salons”. Va remarcar que aquesta decisió “és resultat del consens”, i va recordar que el rei Jaume I, l’any 1232, va concedir un privilegi a la ciutat de Lleida per celebrar una fira que havia d’estar centrada “en aliments i animals”.
Per la seua part, el president de la Diputació, Joan Talarn, va dir que “volem que sigui una festa popular i un aparador del territori” i que “ens sentim molt bé amb aquest nou format, ja que és una oportunitat per enaltir la força dels nostres productes i gastronomia i més endavant podrem mostrar la innovació tecnològica per al sector agroalimentari”.
Al seu torn, el president de la Cambra de Comerç, Jaume Saltó, també va destacar que amb aquest canvi de model “comptem amb tots els actors del nostre territori, la gastronomia, l’automoció i la tecnologia amb la fira professional que es farà al novembre”.
La delegada de la Generalitat a Lleida, Núria Gil, es va mostrar convençuda que la creació d’aquestes dos fires “serà beneficiós per a tothom” i que MOS situarà Lleida “com un referent gastronòmic i agroalimentari a nivell català i estatal”. En la presentació de MOS també va participar el president de l’Associació d’Empreses d’Automoció de Lleida, Mario Pinilla, que va detallar que el Saló del Automòbil es farà al pavelló 4, que hi seran presents tots els concessionaris del territori i que al recinte firal hi haurà un circuit per poder provar els vehicles.