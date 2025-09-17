SANITAT
Concentració de professionals a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida per exigir millores
Entre altres, la jubilació parcial anticipada i una reducció de la jornada a 35 hores setmanals
Desenes de professionals sanitaris es van manifestar aquest dimarts davant de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida i en centres de tot l’Estat per reclamar, entre altres millores, la jubilació parcial anticipada i una reducció de la jornada a 35 hores setmanals. Una protesta que va ser promoguda per tots els sindicats del ram arran de l’elaboració del nou estatut marc, el document que defineix les condicions dels treballadors de l’àmbit sanitari, i que acusen el Govern central de bloquejar les negociacions després de dos anys de converses.
Els sindicats han reiterat en diferents ocasions quines “línies roges” estableixen. Segons ells, són “irrenunciables” el reconeixement retributiu lligat a la nova classificació professional; el dret a la jubilació voluntària, ja sigui anticipada o parcial; la generalització de la jornada de 35 hores setmanals; el reconeixement del solapament de la jornada per garantir la continuïtat assistencial; i la millora de l’organització de la jornada laboral, tant ordinària com complementària.
Col·legis professionals com el d’Infermeres de Catalunya (CCIIC) han donat suport a les concentracions. Per la seua banda, el ministeri de Sanitat va convocar ahir una nova reunió amb els sindicats per continuar negociant l’estatut marc.