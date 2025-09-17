ENSENYAMENT
Niubó diu que el Govern defensarà el català com a llengua vehicular
Ratifica que recorreran la sentència del TSJC que anul·la part del decret lingüístic. Afirma que el model d’immersió té un ampli consens
La consellera d’Educació, Esther Niubó, va afirmar ahir al Parlament que el Govern defensarà amb fermesa el català com a llengua vehicular a l’escola i va afirmar que és “una eina d’integració, en cap cas d’imposició”. Va respondre així a la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que anul·la parcialment el decret 91/2024 sobre el règim lingüístic, un text que, tal com va recordar, “mai no va entrar en vigor perquè es va suspendre cautelarment en el moment de la seua publicació”. Niubó va defensar que el model educatiu català garanteix el ple domini de totes les llengües oficials al final de l’escolarització i va reivindicar el consens social i polític que el sustenta.La consellera va voler deixar clar que presentaran un recurs de cassació i activaran “totes les mesures legals oportunes”. Va subratllar que no es tracta només de preservar un decret, sinó de protegir “un model educatiu que ha estat clau per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la convivència”. “El català és el centre de gravetat entorn del qual construïm un espai comú en què tot l’alumnat pot aprendre, conviure i créixer en igualtat de condicions”, va remarcar, i va incidir que el model no només garanteix el ple domini del català, sinó també del castellà i l’aranès, i que així ho acrediten les proves de final d’etapa. Niubó va destacar que aquest consens lingüístic compta amb el suport de la majoria del Parlament i d’un ampli teixit institucional, social i cultural. “No és una ocurrència, és el fruit d’una aposta col·lectiva nascuda fa dècades”, va recordar, i va demanar responsabilitat a tots els polítics per preservar el pacte.
A més, va negar una discriminació envers el castellà i va afegir que els projectes educatius dels centres tenen en compte la realitat sociolingüística per compensar desigualtats.
D’altra banda, va dir que el trenta per cent dels instituts tenen menjador escolar i que treballen per augmentar la cobertura, especialment als més vulnerables. També va informar que s’avançarà el pagament de les motxilles escolars, que fins ara es fa amb un trimestre de retard.
Alerten d’una reducció d’hores de ciències a Batxillerat
La plataforma Ciències en Perill va criticar ahir que el projecte de reforma del Batxillerat científic a Catalunya que proposa Educació, fusionant les matèries científiques en primer, “no millora el sistema”, i va alertar que redueix hores reals de ciències i que farà pujar les ràtios, en grup amb més de 20 alumnes en Física/Química i Biologia/Geologia. “El mateix departament reconeix que les hores dedicades a cada disciplina podrien reduir-se i pretén compensar-ho amb optatives no garantides en tots els centres”, va lamentar. També va assenyalar que és un “retrocés pedagògic”.
Propostes de la Fundació Bofill per millorar la lectura
La Fundació Bofill va proposar ahir un pla de 27 milions anuals per millorar els resultats de comprensió lectora dels alumnes catalans i situar-los “per sobre de la mitjana europea”. Va assenyalar que Catalunya destaca per tenir molts alumnes amb resultats baixos (un 30% davant la mitjana europea del 23%) i pocs amb alts (27% i 40), i va plantejar elaborar un estàndard curricular “clar i basat en l’evidència” sobre com s’aprèn a llegir i que especifiqui quines habilitats cal aconseguir cada curs, des d’Infantil fins a Secundària. També va proposar un programa d’acompanyament a totes les escoles amb assessorament durant dos anys en les pràctiques d’aula, així com 158 nous professionals als Equips d’Assessorament Psicopedagògic especialitzats en llenguatge i lectura per “identificar prematurament l’alumnat amb dificultats”. A més, un pla de biblioteques escolars per a tots els centres, amb acompanyament de bibliotecaris professionals i hores de docents, i activitats de lectura durant l’estiu, coordinades amb escoles, casals i biblioteques.