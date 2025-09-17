La província de Lleida encapçala l’augment de compravenda d’habitatges en el segon trimestre, amb un 38,1% més
Es van firmar 1.703 contractes, segons un informe dels Agents de la Propietat Immobiliària
El nombre de compravendes d’habitatges registrat a Catalunya en el segon trimestre del 2025 va ser de 26.763, la qual cosa suposa un augment interanual del 21,3%, segons l’informe que han donat a conèixer aquest dimecres els Agents de la Propietat Immobiliària (API). Entre les províncies catalanes, destaquen les dades de la demarcació de Lleida, amb un 6,4% de quota, 1.703 compravendes i un ascens interanual del 38,1%. Després de Lleida es situen Barcelona, amb un increment del 23,7%; Tarragona, amb un 17,8% més, i Girona, amb un augment interanual del 7,4%.
Inversions estrangeres
Les compres d’habitatge per estrangers a Catalunya s’han reduït en termes absoluts i percentuals: en el segon trimestre el 15,5% de les compres han correspost a estrangers (15,6% 1T25), amb més de 4.150 compres; l’últim any el pes de compres per estrangers ha estat del 16,1%. Girona encapçala els resultats provincials amb un 26,8%, seguida de Tarragona (16,3%), Barcelona (14,5%) i Lleida (10,1%), i en termes absoluts, la província de Barcelona registra les quanties més grans en inversió estrangera, amb més de 10.000 compres.
Segons l’informe, el preu per metre quadrat a Catalunya ha registrat un nou increment durant el segon trimestre, amb una taxa trimestral de l’1,7%; el preu mitjà ha estat de 2.626 euro/m², amb un increment interanual del 6% (4,5% el trimestre precedent). En termes absoluts el nivell de preus se situa en "màxims" des del tercer trimestre de 2009.
En habitatge nou el preu mitjà ha estat de 2.745 euro/m², màxims des de primer trimestre de 2009, amb un ascens trimestral de l’1,7% i un increment interanual del 3,5%, mentre que en habitatge de segona mà el preu mitjà ha estat de 2.598 euro/m², import màxim des de quart trimestre de 2010, amb un increment trimestral de l’1,7% i del 6,5% interanual.
Els resultats provincials en preu per metre quadrat de l’habitatge del segon trimestre ratifiquen la tendència ascendent: la província de Barcelona ha continuat encapçalant els resultats amb 3.006 euro/m², amb un increment trimestral de l’1,7% i un creixement interanual del 5,7%. La província de Girona se situa en 2.322 euro/m², amb un ascens trimestral de l’1,5% i un increment interanual del 3,4%, i la província de Tarragona ha obtingut un preu mitjà de 1.698 euro/m², amb un augment trimestral de l’1,4% i un increment interanual del 5,2%. La província de Lleida ha assolit una quantia mitjana de 1.372 euro/m2, amb un ascens trimestral de l’1,6% i una millora interanual del 2,7%.
Cau el lloguer
El nombre de contractes de lloguer, segons les dades de dipòsit de fiances, ha registrat un lleuger ascens en l’últim trimestre disponible (el primer del 2024), assolint els 27.748 contractes a Catalunya, amb un ajustament interanual del -19,6% (-8,8% 4T24). La província de Barcelona registra 20.259 contractes de lloguer, el 73% del total, a una significativa distància de la resta de províncies: Tarragona 3.045 (11%), Girona 2.865 (10,3%) i Lleida 1.579 (5,7%).
El lloguer mitjà, segons aquesta mateixa font, s’ha situat en els 828 euros/mes, amb un ajustament interanual del -4,7% (-1,6% 4T24). L’import més important s’assoleix a la província de Barcelona (912 euros), a notable distància de les províncies de Girona (670 euros), Tarragona (586 euros) i Lleida (495 euros).