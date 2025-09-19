PROTESTA
Denunciats al posar pancartes propalestines a Indíbil i Mandoni de Lleida
Els afectats van destacar que van posar els cartells i la bandera amb una corda “sense cap impacte en l’estàtua”.
La Urbana va denunciar ahir per vulnerar l’ordenança de civisme quatre persones per col·locar pancartes que demanaven el final del genocidi a Gaza i una bandera palestina a l’estàtua d’Indíbil i Mandoni. Els afectats van destacar que van posar els cartells i la bandera amb una corda “sense cap impacte en l’estàtua”. El govern local va precisar que les actes “no tenen res a veure amb el propòsit de l’actuació” i que la causa dels activistes “és la nostra causa”.