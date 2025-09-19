SEGRE
PROTESTA

Denunciats al posar pancartes propalestines a Indíbil i Mandoni de Lleida

Els afectats van destacar que van posar els cartells i la bandera amb una corda “sense cap impacte en l’estàtua”.

Moment en què la Urbana va denunciar els quatre activistes.

REDACCIÓ

La Urbana va denunciar ahir per vulnerar l’ordenança de civisme quatre persones per col·locar pancartes que demanaven el final del genocidi a Gaza i una bandera palestina a l’estàtua d’Indíbil i Mandoni. Els afectats van destacar que van posar els cartells i la bandera amb una corda “sense cap impacte en l’estàtua”. El govern local va precisar que les actes “no tenen res a veure amb el propòsit de l’actuació” i que la causa dels activistes “és la nostra causa”.

