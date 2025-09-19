SUCCESSOS
La mort de l'home que va ser agredit al barri de Cappont de Lleida, per una disputa pels gossos
La víctima va anar a casa després de la caiguda i familiars el van portar a l’hospital. Els Mossos busquen l’autor de l’agressió
Els Mossos d’Esquadra continuaven ahir investigant la mort d’un veí de Cappont de 65 anys arran de l’agressió que va patir divendres passat per part d’un home quan va sortir a passejar els seus gossos pel barri, com va avançar SEGRE ahir. Els investigadors estan obtenint indicis i testificals i treballen en la identificació i localització de l’autor, que seria un veí de la zona.
Pel que fa a la tesi dels fets, els Mossos sospiten que l’agressió es va produir durant una discussió verbal pels gossos de tots dos. Pel que sembla, un dels implicats els passejava sense corretja, la qual cosa hauria motivat la disputa. Els fets van tenir lloc a les 7.00 hores al carrer Jaume II.
Pel que sembla, en un moment de l’incident, un dels implicats va donar una empenta a l’altre, que s’hauria colpejat amb un ancoratge per aparcar bicicletes i va caure a terra. L’home es va aixecar i va ser fins el seu domicili, on va explicar als seus familiars el que havia passat i aquests el van portar a l’hospital Arnau de Vilanova, cosa que explica que no intervinguessin els Mossos d’Esquadra ni la Guàrdia Urbana o el Sistema d’Emergències Mèdiques.
La víctima va patir un traumatisme toràcic amb la fractura de cinc costelles i la perforació d’un pulmó i va quedar ingressat. El seu estat va empitjorar amb el pas dels dies i va acabar morint dimecres al matí a l’UCI de l’hospital lleidatà.
La família de la víctima va formalitzar el mateix dimecres la denúncia i els Mossos d’Esquadra van obrir les diligències d’investigació. Amb l’avenç de les indagacions, els agents tenen cada cop més clar que hi ha una responsabilitat penal, per la qual cosa tot apunta que el suposat agressor serà detingut, segons van informar fonts properes al cas.
Faltarà per veure si l’imputen com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi per imprudència (greu/lleu) –habitual en persones que causen accidents de trànsit mortal– o d’homicidi dolós. No és un afer fútil, ja que la gravetat de les penes és molt diferent davant el supòsit d’arribar a judici.