SUCCESSOS
Detingut per l’agressió mortal al veí de Cappont quan passejava els gossos
Els Mossos van arrestar ahir el presumpte autor, de 36 anys i del barri. Imputat per un delicte d’homicidi per imprudència greu, declara avui davant del jutge
Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir a la tarda un home de 36 anys com a presumpte autor de l’agressió mortal a un veí de Cappont de 65 anys que passejava els gossos, com va avançar SEGRE dijous. Va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi per imprudència greu. L’investigat, que no té antecedents i és veí del barri, va ser localitzat pels agents de la Unitat d’Investigació (UI) del Segrià i ahir a la tarda va acudir a la comissaria acompanyat amb un advocat. Es va negar a declarar en seu policial i es preveu que avui passi a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Lleida, segons van informar fonts solvents.
Val a recordar que l’agressió es va produir a primera hora del matí de divendres de la setmana passada al carrer Jaume II. Segons els Mossos d’Esquadra, la víctima va sortir a les 5.30 hores a passejar els seus tres petits gossos i ho feia sense corretja quan un altre veí de la zona que anava amb dos gossos li va recriminar que no els portés lligats. Llavors van iniciar una discussió en la qual l’investigat hauria clavat una forta empenta a la víctima, que es va colpejar amb un ancoratge per aparcar bicicletes i va caure a terra.
Posteriorment, l’home ferit es va aixecar i va anar fins al seu domicili, on va explicar als seus familiars el que havia passat. Aquests el van portar a l’hospital Arnau de Vilanova, cosa que explica que en l’aldarull no intervinguessin els Mossos d’Esquadra ni la Guàrdia Urbana o el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Una vegada a l’hospital, li van diagnosticar un traumatisme toràcic amb cinc costelles trencades, unade les quals li havia perforat el pulmó. El seu estat va empitjorar amb el pas dels dies i va acabar morint dimecres al matí a l’UCI de l’hospital lleidatà. La família va formalitzar la denúncia dimecres i els Mossos van obrir una investigació amb les dades que els van aportar davant les sospites d’un cas amb responsabilitat penal. En aquest sentit, han recuperat enregistraments de les càmeres de seguretat en les quals s’observa els dos homes a la zona quan es va produir l’incident, si bé no hi ha una càmera que gravés directament la discussió i posterior agressió.
El delicte d’homicidi per imprudència greu es produeix quan, sense la intenció de matar, es causa la mort d’una altra persona a causa d’una conducta descurada o negligent. El Codi Penal ho castiga amb la pena de presó d’un a quatre anys. S’acostuma a aplicar en conductors que causen accidents de trànsit mortals.