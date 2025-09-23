SUCCÉS
Els homes del pis de la Bordeta portaven més de deu dies morts
Els Mossos continuen pendents de les autòpsies
Els Mossos d’Esquadra continuaven investigant ahir les causes de la mort dels dos homes de 74 i 33 anys els cadàvers dels quals van ser trobats a primera hora de dissabte en un pis del carrer Puigverd. Els investigadors estan pendents dels resultats de l’autòpsies, si bé en la inspecció ocular i les primeres anàlisis no van apreciar signes de criminalitat.
Els cossos d’ambdós homes es trobaven en avançat estat de descomposició. Es calcula que haurien mort entre 12 i 14 dies enrere, segons van informar fonts solvents.
Val a recordar que un dels homes es trobava al menjador i un altre assegut en una cadira. A més, els investigadors van trobar molt desordre a l’habitatge —que va quedar precintat–, si bé no hi havia senyals de finestres ni la porta de l’habitatge forçades. De fet, els Bombers van tardar prop de mitja hora a poder obrir la porta, que era de seguretat.
La troballa dels cadàvers va tenir lloc a les 14.00 hores de dissabte en un pis situat en un baix del número 8 del carrer Puigverd. Al lloc van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana, els Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Pel que sembla, feia diversos dies que no se sabia res dels dos homes. A més, l’habitatge desprenia una forta fetor. Els investigadors dels Mossos van identificar les víctimes, dos homes de 74 i 33 anys. El primer seria l’amo de l’habitatge. Al lloc van acudir familiars d’almenys un d’ells i van haver de ser atesos pels sanitaris davant de la tragèdia. Al voltant de les 16.00 hores es va portar a terme l’aixecament dels cadàvers, que van ser traslladats a l’Institut de Medicina Legal.