EDUCACIÓ
Arranquen les classes de cures estètiques per a pacients amb càncer
El Torre Vicens estrena un mòdul en Estètica Oncològica de la mà de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé. Amb 15 alumnes del cicle d’FP d’Estètica Integral
Una quinzena d’alumnes de l’institut Torre Vicens són les primeres estudiants lleidatanes d’FP que es formaran aquest curs per aplicar cures estètiques a pacients amb càncer. Aprendran tractaments capil·lars, de la pell o les ungles, així com a fer massatges especials, ja que els pacients oncològics requereixen un tacte molt superficial, gairebé sense pressió. Com ja va informar aquest diari, el centre estrena aquest mòdul optatiu de 99 hores dins del segon curs del cicle superior en Estètica Integral i Benestar. El porta de la mà de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé, la responsable d’Estètica Oncològica, Meritxell Solé, de la qual va presentar el curs ahir a les futures esteticistes oncològiques.
Una de les joves, Kayra, va destacar que vol aprendre “tots els càncers que hi ha i les diferents formes de tractar cada persona, no s’ha d’actuar igual si se sotmeten a quimioteràpia o radioteràpia”. Una altra alumna, Carla, va dir que “tots coneixem algú amb càncer, m’agradaria saber cuidar-los i entendre com se senten”.
Per la seua part, Solé va celebrar que “les alumnes han mostrat molt interès a poder posar en pràctica els protocols que aprendran”. En aquest sentit, va explicar que estan gestionant amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) la possibilitat que les estudiants facin les seues pràctiques dins del programa de voluntariat de la fundació, que porta a terme cures estètiques als usuaris de l’AECC cada setmana.
“Ara tenim llista d’espera i no podem cobrir totes les seues necessitats, així podríem anar-hi més dies”, va afegir. La directora del Torre Vicens, Chus Castro, va subratllar que “estem incrementant les competències professionals de les nostres alumnes, alhora que potenciem la solidaritat i voluntariat. Ja col·laboràvem amb l’AECC amb la branca de la perruqueria, i ara fem un pas més”.
Així mateix, la professora i cap dels estudis en Imatge Personal, Raquel Jordan, va explicar que “hem començat a idear un projecte conjunt amb l’AECC i les companyes del cicle en Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa”.
També va celebrar que dos nois ja s’han matriculat per al mòdul l’any que ve.