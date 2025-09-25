Un ferit en un accident a l'N-240 a Lleida amb un camió i dos furgonetes implicats
L'afectat ha estat traslladat a l'hospital Arnau de Vilanova amb ferides lleus
Una persona ha resultat ferida lleu aquest dijous al migdia en un accident a l'N-240 al terme municipal de Lleida. Segons el Servei Català de Trànsit, en el xoc s'hi han vist implicats un camió i dos furgonetes i el ferit ha estat evacuat pel SEM a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
Pel que fa a la incidència viària, es dona pas alternatiu a l'altura del punt quilomètric 85 (consulta l'estat del trànsit).
Ampliarem la informació