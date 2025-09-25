L'ajuntament de Lleida tanca un pub del carrer Sans i Ribes per funcionar sense llicència
L’establiment Bar Lux Premium Sisha Lounge també disposava de pipes d’aigua sense haver justificat disposar de ventilació adequada
L'ajuntament de Lleida ha ordenat la suspensió immediata de l’activitat i el tancament provisional i precinte de l’establiment Bar Lux Premium Sisha Lounge, situat al carrer Sans i Ribes, per desenvolupar l’activitat de bar musical sense disposar de llicència per a fer-ho.
Segons ha explicat aquest dijous la Paeria, diverses inspeccions efectuades per la Guàrdia Urbana aquest estiu van posar de manifest que, malgrat que el local està donat d’alta com a activitat de bar, disposava de taula de mescles de so amb dos altaveus amplificadors, diversos altaveus de petites dimensions i altre material audiovisual. També es va constatar que estava en ple funcionament amb música elevada, sense limitador de so i sense tiquets de facturació. La distribució interior del local i la seva decoració corresponien igualment a l’activitat de bar musical, diferent a l’autoritzada.
A més, es va comprovar que el bar disposava de pipes d’aigua a disposició dels clients, sense que constés en la llicència, com marca la normativa per a disposar les mesures necessàries de ventilació per garantir la qualitat de l’aire a l’interior.
Per aquests motius la Paeria ha acordat, a més del tancament provisional, iniciar un expedient sancionador per dues faltes greus d’acord amb els articles 48.a de l Llei 11/2009 i 146 del Decret 112/2010: desenvolupar l’activitat de bar musical de forma reiterada sense disposar de títol habilitant, per una banda, i disposar de pipes d’aigua pels clients sense que el seu ús estigui inclòs al permís de l’activitat, per l’altra.
A més, el consistori constata que no és possible legalitzar l’activitat recreativa de bar musical, ja que l’establiment no pot donar compliment als requisits d’emplaçament i d’instal·lació establerts a l’ordenança municipal d’establiments de pública concurrència.
La Guàrdia Urbana ha dut a terme aquest dijous el precinte del local i ara el propietari de l’establiment disposarà d’un termini per presentar al·legacions. Per poder iniciar de nou activitat en l’establiment, caldrà adequar-lo als requeriments tècnics de la nova activitat i obtenir el títol habilitant corresponent.
El departament de Seguretat Ciutadana de la Paeria iniciarà també l’expedient sancionador, amb multes que poden anar de 1.001 a 10.000 euros i, en cas de reincidència, de fins a 20.000 euros, segons fixa la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives.