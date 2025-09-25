SEGRE

L'ajuntament de Lleida tanca un pub del carrer Sans i Ribes per funcionar sense llicència

L’establiment Bar Lux Premium Sisha Lounge també disposava de pipes d’aigua sense haver justificat disposar de ventilació adequada

El local precintat al carrer Sans i Ribes.

El local precintat al carrer Sans i Ribes.Ajuntament de Lleida

L'ajuntament de Lleida ha ordenat la suspensió immediata de l’activitat i el tancament provisional i precinte de l’establiment Bar Lux Premium Sisha Lounge, situat al carrer Sans i Ribes, per desenvolupar l’activitat de bar musical sense disposar de llicència per a fer-ho.

Segons ha explicat aquest dijous la Paeria, diverses inspeccions efectuades per la Guàrdia Urbana aquest estiu van posar de manifest que, malgrat que el local està donat d’alta com a activitat de bar, disposava de taula de mescles de so amb dos altaveus amplificadors, diversos altaveus de petites dimensions i altre material audiovisual. També es va constatar que estava en ple funcionament amb música elevada, sense limitador de so i sense tiquets de facturació. La distribució interior del local i la seva decoració corresponien igualment a l’activitat de bar musical, diferent a l’autoritzada.

A més, es va comprovar que el bar disposava de pipes d’aigua a disposició dels clients, sense que constés en la llicència, com marca la normativa per a disposar les mesures necessàries de ventilació per garantir la qualitat de l’aire a l’interior.

Per aquests motius la Paeria ha acordat, a més del tancament provisional, iniciar un expedient sancionador per dues faltes greus d’acord amb els articles 48.a de l Llei 11/2009 i 146 del Decret 112/2010: desenvolupar l’activitat de bar musical de forma reiterada sense disposar de títol habilitant, per una banda, i disposar de pipes d’aigua pels clients sense que el seu ús estigui inclòs al permís de l’activitat, per l’altra.

A més, el consistori constata que no és possible legalitzar l’activitat recreativa de bar musical, ja que l’establiment no pot donar compliment als requisits d’emplaçament i d’instal·lació establerts a l’ordenança municipal d’establiments de pública concurrència.

La Guàrdia Urbana ha dut a terme aquest dijous el precinte del local i ara el propietari de l’establiment disposarà d’un termini per presentar al·legacions. Per poder iniciar de nou activitat en l’establiment, caldrà adequar-lo als requeriments tècnics de la nova activitat i obtenir el títol habilitant corresponent.

El departament de Seguretat Ciutadana de la Paeria iniciarà també l’expedient sancionador, amb multes que poden anar de 1.001 a 10.000 euros i, en cas de reincidència, de fins a 20.000 euros, segons fixa la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives.

