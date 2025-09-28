CERTÀMENS
La nova fira MOS de Lleida arranca amb força
Nombrós públic el primer dia de la fira gastronòmica i de productes de proximitat i el Saló de l’Automòbil, hereus de Sant Miquel. El certamen professional, Agrobiotech, serà al novembre
Els certàmens hereus de la Fira de Sant Miquel, la fira agroalimentària MOS i el Saló de l’Automòbil, van aprovar amb nota la primera jornada, atès el nombrós públic assistent. Les autoritats van vaticinar un èxit també per al saló destinat al sector professional, Agrobiotech Innovation Forum, que se celebrarà al novembre.
La fira MOS, dedicada a productes de proximitat i gastronomia, i el Saló de l’Automòbil, hereus de la Fira de Sant Miquel, van arrancar ahir a la Fira de Lleida amb nombrós públic. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va destacar que aquesta “reformulació estratègica” es completarà amb el certamen Agrobiotech Innovation Forum, que reunirà al novembre professionals del sector agrari. “MOS és la demostració del que es pot aconseguir quan treballem junts amb un propòsit. Segur que la ciutadania i els visitants s’hi sumaran massivament”, va vaticinar. Va subratllar que el certamen naix com “una proposta lúdica i social” i va incidir que “manté viva la tradició de la Fira de Sant Miquel, amb les seues arrels en el privilegi reial concedit per Jaume I el 1232 perquè se celebrés”. “Som fidels a la història, però amb la mirada posada en el futur, per continuar sent un pol d’atracció i un punt de trobada de primer ordre,” com a capital agroalimentària i referent a escala europea, va assenyalar.
El president de la Diputació, Joan Talarn, també veu la reformulació com “un decisió encertada que ens permet créixer i projectar-nos cap al futur amb més força” i creu que “les dos cites es complementen i refermen les fortaleses del territori: la qualitat dels productes i la capacitat d’innovar dins del sector agroalimentari”.
La directora general de Comerç, Marta Angerri, va definir MOS com “el millor exemple de com una fira es repensa i veu en el futur noves possibilitats” i va remarcar el potencial de Lleida com a segona institució firal de Catalunya, després de Barcelona.
Jaume Saltó, president de la Cambra de Comerç, va incidir que “junts hem d’aconseguir que Lleida sigui referent en el sector agroalimentari i més coses, perquè el que hem d’aconseguir és retenir talent”.
El xef Joel Castanyer, copropietari del restaurant La Boscana de Bellvís, va defensar que la seua cuina aposta per l’excel·lència dels productes de Lleida com a ingredient per millorar l’autoestima i l’“orgull” dels lleidatans. “Aquesta fira és una festa i un compromís amb el territori, la sostenibilitat i la nostra cultura gastronòmica”, va recalcar.
Showcookings, degustacions i maridatges per a tots els gustos
Hi va haver els que van trobar a faltar els tractors (avui hi haurà una exposició de tractors clàssics per als nostàlgics), però sembla que la separació de la Fira de Sant Miquel en dos fires, una de popular i l’altra professional (al novembre), s’augura un encert, atesa la quantitat de persones que es van atansar ahir al recinte firal de Lleida.
Al matí ja hi va haver molt moviment de públic als estands i a la tarda encara es va omplir més, una situació que es va repetir al pavelló destinat al Saló de l’Automòbil (vegeu la pàgina 5). Expositors consultats, que participaven a la Fira de Sant Miquel, van defensar el certamen MOS per a públic generalista perquè els ofereix la possibilitat de promocionar i també vendre els seus productes. Així mateix, els visitants van elogiar la varietat d’aliments i d’activitats en què es podia participar. Hi va haver degustacions de productes típics del territori, com nous sabors de sucs naturals (de poma i mango, per exemple) o de diferents varietats d’oli d’oliva de la DOP Les Garrigues. També van gaudir de sessions de showcoking, maridatge de fruita seca amb licors artesanals i fins i tot no hi van faltar les patates braves, els caragols i els còctels. D’altra banda, a la fira es poden trobar productes agroalimentaris com embotits, dolços o formatges, d’altres zones de Catalunya i de la resta de l’Estat.